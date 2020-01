Brian Kelleher confiant qu’il termine Ode Osbourne

LAS VEGAS – Brian Kelleher cherche à changer sa carrière à l’UFC 246.

Cela fait plus d’un an qu’il s’est battu pour la dernière fois, alors qu’il luttait contre une blessure qui l’a forcé à s’asseoir. Il revient ce samedi contre le vétéran de la série Contender de Dana White, Ode Osbourne.

Une fois un concurrent prometteur de 135 livres, Kelleher (19-10 MMA, 3-3 UFC) se retrouve potentiellement sur la planche à découper, après avoir perdu ses deux derniers combats. Et bien qu’il soit conscient des implications, le poids coq se concentre sur la performance à son plein potentiel, où il a terminé près de 80 pour cent de ses combats.

“C’est définitivement dans ma tête, c’est une sorte de chose difficile à ignorer”, a déclaré Kelleher. «Je sais que deux défaites depuis un certain temps ont dû refuser des combats en raison d’une blessure. Donc, ce combat est de revenir dans les bonnes grâces de l’UFC et de reprendre mes voies gagnantes. »

Pendant son temps libre, Kelleher a joué le rôle d’analyste MMA, quelque chose qu’il se voit faire plus sur la route.

Mais dans un avenir prévisible, son travail principal est celui de combattant, et son absence a ravivé sa passion.

“Je pense que c’est la raison pour laquelle le temps libre était bon parce que mentalement, je commençais à me vider de l’entraînement”, a déclaré Kelleher. «Je me suis aperçu que je ne l’appréciais pas autant, et cette blessure m’a en fait aidé parce que je ne pouvais pas m’entraîner pendant un petit moment puis revenir, j’ai l’impression que la flamme a été rallumée.»

Osbourne est le combattant beaucoup moins expérimenté de ce combat, mais il fait peser des menaces, ayant à peine parcouru la distance lui-même.

Mais Kelleher cherchera à dicter comment le combat se déroulera.

“C’est un bon combattant”, a déclaré Kelleher. “Il est dur, il devient téméraire là-dedans, il prend des risques que j’ai remarqués. Je n’ai vraiment vu qu’une partie du combat de sa série Contender, mais je ne me concentre pas vraiment là-dessus non plus. Je suis concentré sur moi-même, et ce que je veux faire là-bas, le mettre en œuvre, et imposer ma volonté, faire ce que je veux là-dedans. “

«Je me vois finir, c’est comme ça que je me bats. Je ne sais pas dans quelle direction ni comment ça va se passer, tôt, tard mais je suis sûr de finir parce que je ne vais pas là-bas pour repérer les gars. J’essaye de t’enlever la tête ou j’essaye de t’étouffer. “

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Pour en savoir plus sur Kelleher, regardez la vidéo ci-dessus.

