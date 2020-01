Brian Kelleher voulait prouver qu’il appartenait à la carte principale de l’UFC 246

LAS VEGAS – Brian Kelleher a battu Ode Osbourne avec une soumission au premier tour samedi sur la carte principale à l’UFC 246 à Las Vegas.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Kelleher, qui a cassé un dérapage de deux combats et a obtenu sa première soumission en deux ans et demi.

Résultat: Brian Kelleher bat. Ode Osbourne via soumission (étrangleur à guillotine) – Tour 1, 2:45

Enregistrements mis à jour: Brian Kelleher (19-10 MMA, 3-3 UFC) contre Ode Osbourne (8-2 MMA, 0-0 UFC)

Statistique clé: Kelleher a dépassé Osbourne 28-19 et a décroché un retrait en route vers sa victoire de soumission.

Kelleher sur le moment clé du combat

«(Cela) est incroyable d’être de retour dans la colonne des victoires. Il y avait beaucoup de pression sur mes épaules que je suis fier de moi d’avoir ignoré et de me concentrer uniquement sur le combat. En me connaissant et en sachant que c’est tout ce que je fais, je savais que je devais y arriver (samedi). »

Kelleher sur le passage à la carte principale

«Ils m’ont dit vendredi que je passerais à la carte principale, mais je n’ai pas été dérangé. Je me suis dit quoi qu’il arrive, il suffit de l’écouter et de rester concentré. J’étais content parce que je me bats plus tard. J’ai plus de temps pour me réhydrater. Je savais que ce ne serait qu’une bonne chose pour moi. Toute victoire est bonne, surtout dans la position dans laquelle je me trouvais, mais il avait vraiment du battage médiatique et était une grande perspective pour la série Contender (Dana White). Je sais qu’ils le regardaient comme «OK, où est Kelleher? Mérite-t-il encore d’être ici? ». Je devais donc leur montrer que j’appartiens ici.»

Kelleher sur ce qu’il veut ensuite

«Le 18 avril (UFC 249), Brooklyn serait incroyable pour mon prochain combat. J’espère ça. Trois mois est le laps de temps parfait. Je cherche à me remettre dans le top 15 et à recommencer à faire ce que je fais de mieux. “

Pour en savoir plus sur Kelleher, regardez la vidéo de l’interview complète d’après-combat ci-dessus.

.