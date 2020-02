Brian Moore veut venger les pertes de SBG contre Ricky Bandejas: “Il aura besoin d’un fusil de chasse pour me sortir de là”

Ricky Bandejas a appelé à plus de défis contre les accusations de SBG après une victoire sur Frans Mlambo au Bellator Dublin samedi soir, et le vétéran irlandais Brian Moore pense qu’il est l’homme qui peut revendiquer la vengeance pour le gymnase.

Bandejas et Moore ont verbalement accepté de se battre via les réseaux sociaux dans le passé, mais “The Pikeman” n’a pas perdu de temps pour déclarer son intérêt à défendre l’honneur de SBG après les victoires d’arrêt de Bandejas sur James Gallagher et, plus récemment, Mlambo.

Peu de temps après avoir publié le tweet, un autre poids coq Bellator de haut niveau, Patrick Mix, a exprimé son intérêt pour une réunion avec un combattant SBG.

Au moins Ricky est arrivé à ces mecs SBG bc, ils restent normalement en cours d’exécution à partir de vrais Gs

– Patchy Mix (@TeamMixMMA) 22 février 2020

“Je me suis battu contre ces tueurs à 145 à Bellator, je ne suis pas descendu au poids coq juste pour compenser les chiffres. Je suis ici pour être le champion et vous ne l’obtiendrez qu’en battant ce calibre de gars “, a déclaré Moore au podcast Eurobash de MMA Fighting.

Moore a souligné que Bandejas est le combat qu’il poursuit actuellement.

“Je pense que Mix est un grand combattant, et j’aimerais me mettre contre lui, mais je veux vraiment que Ricky Bandejas se batte. Nous construisons tous les deux ce combat depuis un bon moment, nous avons tous les deux accepté – tout ce que nous devons faire, c’est recevoir des contrats dès maintenant », a-t-il expliqué.

“Maintenant, le récit est qu’il est le chasseur SBG etc. Eh bien, je suis le gars SBG le plus expérimenté qui soit. Outre une interruption de deux ans dans le sport, je suis chez SBG depuis neuf ans maintenant, donc si vous voulez y ajouter le nom de SBG, vous y apportez mon nom. ”

Le fidèle irlandais a donné son avis sur la défaite de Mlambo contre Bandejas et a le sentiment que son expérience jouera un grand rôle s’ils devaient se rencontrer.

“Je serai une autre marmite de poisson. Nous avons vu ce que Frans a pu faire. Il a vraiment bien fait, mais Ricky a utilisé son expérience pour surmonter cela et maintenant il va combattre quelqu’un qui a été autour et qui a été en guerre. Il aura besoin d’un fusil de chasse pour me sortir de là, aussi simple que ça. J’ai hâte d’entrer avec lui, je suis sûr que nous allons nous battre. ”

Moore a insisté sur le fait qu’il serait ouvert à la lutte contre Bandejas aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Irlande.

“J’adorerais à nouveau un combat aux États-Unis. Dublin est super parce que c’est deux heures plus tard pour moi, mais c’est aussi un endroit emblématique pour les arts martiaux mixtes en ce moment. Mais Bellator est une promotion aux États-Unis, donc je voudrais me propager dans les deux régions pour être honnête et bâtir mon nom encore plus à travers l’Europe, puis montrer aux fans américains ce que je peux faire aussi. Beaucoup d’entre eux connaissent déjà mon nom, mais pas au poids coq – pas à 135 où je serai le champion. Le plus tôt sera le mieux, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Irlande – cela ne me dérange pas – mais Ricky et moi sommes inévitables. »

