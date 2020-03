Brian Ortega explique pourquoi il a giflé Jay Park

Brian Ortega a un problème avec le rappeur Jay Park. Brian Ortega n’a cependant aucun bœuf envers «The Korean Zombie» Chan Sung Jung.

Ortega l’a fait très clairement en publiant une déclaration lundi soir dans laquelle il a admis avoir giflé Park au visage et expliqué pourquoi. Ortega a également inclus une de ces excuses non-excuses pour l’incident, qui a été filmé.

Voici la déclaration, qu’il a supprimée de Twitter peu de temps après l’avoir publiée:

Le 9 mai 2018, Jay Park a signé Korean Zombie à un contrat de gestion sous AOMG Entertainment, dont Park est le PDG, et peu après le début de la conversation. Quand je l’ai finalement envoyé en Corée pour la conférence de presse, KZ m’a approché avec son traducteur (un vrai, pas Jay Park) et a dit: «Je veux m’excuser pour la conversation sur les ordures, c’est ma direction qui veut le faire pour promouvoir le combat. ” J’ai accepté ses excuses, lui ai serré la main et nous avons eu une excellente conférence de presse. Peu de temps après, je me suis déchiré le genou et le combat a été annulé. Il y a quatre semaines, KZ et JP sont allés voir Ariel et ont dit que j’avais esquivé le combat. “Esquiver” et “blessure” sont deux choses distinctes, et comme je savais déjà que JP était celui qui écrivait le script, c’est à ce moment-là que je l’ai accueilli dans le jeu de combat et l’ai averti de surveiller sa bouche.

Samedi soir, j’ai giflé trois personnes en même temps. Je m’excuse d’avoir giflé le «traducteur» et je m’excuse d’avoir giflé la «star de la K-pop», mais je ne m’excuse pas d’avoir giflé «l’instigateur».

Ortega dit qu’il ne croit pas que Park soit juste un traducteur traduisant le discours de corbeille de «Zombie coréen» en anglais, mais plutôt la force motrice derrière cela, y compris le mois dernier lorsqu’il a traduit pour Jung lors d’une interview sur «MMA Show d’Ariel Helwani», voilà ce qui a déclenché Ortega.

D’accord, mais voici le problème – et je laisse juste les mots de Park parler.

«Il est comme le gars n ° 2 au monde, un combattant professionnel de l’UFC. Que fait-il en venant et en m’attaquant? » Park a déclaré lundi. “… je suis chanteur, mon frère. Je pèse 143 livres. Je suis environ 40 livres plus léger que toi. Il est le mec UFC n ° 2 au monde. Cela ne vous fait pas paraître dur. “

C’est difficile de ne pas être d’accord avec ça. Même si Park a mis la main à la poubelle – ce qu’il a nié, remarquez – comment cela pourrait-il être un bon look pour l’un des meilleurs combattants de MMA au monde d’attaquer juste un gars ordinaire?

Que Park soit un «instigateur» ou non, ce n’est vraiment pas différent de ce que nous avons vu sur la vidéo de Conor McGregor qui donne un coup de poing à cet homme dans le pub. Et c’est le genre de chose que nous n’attendrions pas d’Ortega sur la base de son personnage.

Il a été l’un des bons gars du sport ces dernières années. J’espère que ce n’est pas un signe de choses à venir.

