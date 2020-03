Brian Ortega expulsé de l’UFC 248 après avoir giflé la star de la K-Pop Jay Park

Vous allez à un événement UFC, vous vous attendez à voir des combats … peut-être même dans les tribunes de temps en temps. Mais qui aurait imaginé qu’une querelle proche éclaterait à l’UFC 248 dans la section des sièges réservée aux combattants et célébrités de l’UFC? Encore plus étranger est celui qui était impliqué: Brian Ortega et «The Korean Zombie» Chan Sung Jung.

Jung avait amené le rappeur coréen Jay Park avec lui pour les combats, et Ortega s’est approché des deux juste au moment où Joanna Jedrzejczyk la faisait marcher vers la cage pour son combat pour le titre avec Zhang Weili. Selon plusieurs témoins, Ortega et Park ont ​​commencé à se disputer à propos de certains propos trash que Jung avait récemment engagés, se terminant par Ortega giflant Park et se faisant escorter hors du lieu.

Il est déjà étrange que deux combattants avec un représentant pour avoir froid comme Ortega et Jung se soient lancés. Ortega était encore plus étrange avec Jung, qui avait simplement été le traducteur de Jung lorsque “Le zombie coréen” a accusé Ortega de l’avoir esquivé dans un épisode du MMA Show d’Ariel Helwani.

Park m’a dit qu’Ortega s’est approché de lui pendant que Korean Zombie est allé aux toilettes et m’a demandé s’il était Jay Park. Park a dit oui et, selon Park, Ortega lui a giflé la paume ouverte.

“C’était bizarre”, a déclaré le président de l’UFC Dana White lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 248. “[Ortega] et The Zombie se sont battus ce qui est complètement différent de leurs deux personnalités. Zombie ne parle même pas anglais, donc je ne sais pas ce qu’il aurait pu dire pour que Ortega commence à devenir fou, mais oui, c’était bizarre. Cela s’est produit juste dans la section des combattants. Ce n’était pas dans les coulisses. C’était dans la section des combattants et c’est arrivé juste pendant le combat. »

Cela ne convenait pas aux nombreux fans de Park dans la scène K-Pop.

Je parle coréen et anglais. À cette époque, Jay Park n’avait rien à ajouter, mais ne traduisait que ce que le coréen zombie avait dit. Si Ortega a quelqu’un avec qui se fâcher, c’est le zombie coréen, pas son traducteur. Et il n’est pas juste qu’un joueur attaque un non-joueur.

Un «T-City» impénitent s’est rendu sur son Instagram pour doubler l’agression.

“Jay Park souhaite la bienvenue au jeu de combat”, a écrit Ortega. “Ne soyez pas surpris si je vous gifle (explétif) quand je vous vois.”

Aucune accusation ne devrait être engagée pour le moment (même si vous espérez que l’UFC fera enfin quelque chose contre la tendance croissante à la violence en dehors de la cage de la part de leurs combattants (et vers un non-combattant, pas moins).