Brian Ortega présente «officiellement» ses excuses à Jay Park et se félicite du combat contre les zombies coréens

Après avoir regretté sa qualification pour ses actions à l’UFC 248, Brian Ortega admet qu’il avait tort.

Dans un court message sur Twitter, le défenseur du titre des poids plumes de l’UFC, mardi soir, s’est “officiellement” excusé auprès de Jay Park, le musicien coréen-américain et parfois traducteur de Chan Sung Jung, qu’il aurait giflé lors du paiement à la carte de samedi dernier. un événement.

Je veux m’excuser officiellement auprès de JPark pour samedi soir, quand Zombie est prêt, nous pouvons nous battre.

– Brian Ortega (@BrianTcity) 11 mars 2020

Un jour plus tôt, Ortega s’est excusé pour son comportement avec quelques mises en garde qui ont laissé de côté Park, qu’il a ciblé après une interview où “The Korean Zombie” l’a accusé d’avoir esquivé un combat.

Ortega sur Instagram a déclaré qu’il avait “giflé trois personnes en même temps” à l’UFC 248, ajoutant qu’il s’était excusé d’avoir “giflé le traducteur” et la “K-Pop Star”, mais ne s’était pas excusé d’avoir giflé “l’instigateur”. Il a ensuite supprimé le message.

Ce même jour, de nouvelles images ont émergé des suites de la confrontation physique, ce qui a incité Park à déposer un rapport auprès du département de police de Las Vegas. Tout en étant physiquement séparé de Park, Ortega a déclaré: “Je vous ai dit que je vous giflerais comme une chienne”, faisant référence à un message précédent sur les réseaux sociaux où le promettait de faire de même.

Park a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de provoquer une confrontation avec Ortega et qu’il agissait simplement en tant que traducteur de Jung, qui après l’incident a qualifié le vétérinaire de l’UFC de “lâche” et a juré de se venger dans l’octogone.

Quant à l’accusation selon laquelle l’équipe de Jung tentait de remuer le pot, Park a déclaré dans l’émission Ariel Helwani: «Nous ne sommes pas des maîtres des marionnettes. Nous ne voulons jamais mettre des mots dans la bouche de quelqu’un. ”

Park a ajouté qu’il n’était pas sûr de poursuivre l’accusation contre Ortega. Le vétérinaire de l’UFC pourrait être cité pour batterie dans un délai d’un an si sa victime présumée décide de porter plainte; l’accusation est passible d’une peine maximale de six mois et d’une amende pouvant atteindre 1 000 $.

Tous les signes pointent vers un futur combat entre Ortega et Jung, qui avaient déjà été réservés pour se battre à l’UFC Busan en décembre dernier avant qu’un ACL déchiré n’oblige Ortega à se retirer. Jung a ensuite arrêté l’ancien champion des poids légers Frankie Edgar au premier tour.