Brian Ortega présente ses excuses les plus sincères à Jay Park, le zombie coréen pour l’incident de gifle de l’UFC 248

Quelques jours après que Brian Ortega eut présenté ses excuses à Jay Park pour l’avoir giflé à l’intérieur de la T-Mobile Arena lors des festivités de l’UFC 248 à Las Vegas, Nevada, «T-City» a présenté des excuses plus sincères.

Ortega est allé sur Instagram pour écrire un long article s’excusant non seulement pour Park, mais aussi pour Chan Sung Jung, ainsi que pour sa propre équipe et sa famille.

«Ma fierté est mon ennemi, et au cours des deux derniers jours, je l’ai combattu. J’espère que vous comprenez que je suis humain et que je suis défectueux, à plus d’un titre », a-t-il commencé avant de montrer sa contrition pour aller à l’encontre de tout ce qu’on lui a appris à être.

«Au début, j’ai justifié mes actions sur la base de la série d’événements qui ont mené à samedi, mais je me rends compte maintenant que ce que j’ai fait était globalement mal. Mes parents m’ont appris la dignité et le respect, et je ne l’ai pas montré. Mes entraîneurs m’ont toujours appris que les arts martiaux doivent permettre aux faibles contre les forts. Samedi, cela ne s’est pas produit. ” il ajouta.

«Quand je fais une erreur, j’en assume les conséquences. Mais dans ce cas, la négativité que j’ai causée s’est propagée aux personnes les plus proches de moi, et c’est ainsi que je sais que ce que j’ai fait était vraiment mal. Je suis désolé pour vous et ma famille.

«Je m’excuse auprès de @JParkitrighthere pour mes actions et la tempête de merde qui a suivi, vous méritez de profiter du MMA en dehors de l’octogone comme tout autre fan. Je m’excuse auprès de @KoreanZombieMMA d’avoir entraîné votre ami dans une équation qui devrait commencer et finir avec les combattants. »

Pour sa part, Park n’a pas officiellement déposé d’accusations contre Ortega, malgré une déclaration à la police immédiatement après l’incident. Quant à Ortega et Jung, c’est un combat qui semble toujours être celui à mener, maintenant plus que jamais.