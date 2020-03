Brian Ortega publie une déclaration après une altercation avec The Korean Zombie and Jay Park à l’UFC 248

L’ancien challenger du titre des poids plumes de l’UFC, Brian Ortega, a publié une déclaration suite à son altercation avec The Korean Zombie et Jay Park à l’UFC 248.

Lors de l’événement UFC 248 de samedi soir à Las Vegas, ‘T-City’ aurait giflé Jay Park, un ami de The Korean Zombie, pendant que Chan Sung Jung faisait une pause dans les toilettes.

L’incident a entraîné l’escorte de Brian Ortega pour des raisons de sécurité (voir ici).

À la suite de la confrontation manifestement houleuse, «The Korean Zombie» est allé sur Instagram où il a absolument fustigé Ortega pour ses actions «lâches».

“Hier soir, vous vous êtes assis à 10 mètres de moi et de Jay Park”, a écrit Jung, s’adressant à Ortega. «Pendant deux heures, rien ne s’est passé, alors j’ai pensé que tout allait bien. Mais vous f ** king avez attaqué Jay Park pendant que j’allais aux toilettes. Jay Park n’est pas un combattant professionnel mais un musicien. Vous avez giflé un civil qui a simplement aidé à traduire. »

“Pire encore, vous étiez assis là à attendre que je sois absent et à attaquer Jay Park”, a ajouté Jung, réprimandant Brian Ortega. «Ce n’était pas un combat comme le feraient de vrais hommes. Ce que vous avez fait, c’est comme un adulte pour battre un enfant. Tu aurais dû m’attaquer. Si oui, je n’aurais pas été contrarié. Vous êtes un tel lâche pour avoir giflé un musicien et non un combattant. Si vous avez f ** king prévu cela pour me battre et utiliser mon nom parce que les gens ne se souviennent plus de votre nom, alors je vous félicite, cela a fonctionné.

«Je vais te battre et je vais t’assommer et ton visage de f ** king sera sanglant.

Maintenant, ton visage de f ** king reste dans mon esprit et je vais te f ** k dans la cage. J’espère que tu ne me fuiras plus. “

Ce soir, Brian Ortega a répondu à l’incident en envoyant un message à «The Korean Zombie».

«Le 9 mai 2018, Jay Park a signé The Korean Zombie à un contrat de gestion sous AOMG Entertainment, dont Park est le PDG, et peu de temps après le début de la conversation. Quand je me suis finalement rendu en Corée pour la conférence de presse, TKZ m’a approché avec son traducteur (un vrai, pas Jay Park) et m’a dit: “ Je veux m’excuser pour la conversation trash, c’est ma direction qui veut le faire pour promouvoir le combat’.” Brian Ortega a écrit. «J’ai accepté ses excuses, lui ai serré la main et nous avons eu une excellente conférence de presse. Peu de temps après, je me suis déchiré le genou et le combat a été annulé. Il y a quatre semaines, The Korean Zombie et Jay Park sont allés voir Ariel et ont dit que j’avais esquivé le combat. “Esquiver” et “blessure” sont deux choses distinctes, et comme je savais déjà que JP était celui qui écrivait le script, c’est à ce moment-là que je l’ai accueilli dans le jeu de combat et l’ai averti de surveiller sa bouche. “

Brian Ortega a poursuivi:

«Samedi soir, j’ai giflé trois personnes en même temps. Je m’excuse d’avoir giflé le «traducteur», je m’excuse d’avoir giflé la «K-Pop Star», mais je ne m’excuse pas d’avoir giflé «l’instigateur».

Que pensez-vous de la déclaration publiée par Brian Ortega concernant l’incident du week-end dernier avec The Korean Zombie et Jay Park? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 10 mars 2020