Brian Ortega rompt son silence sur The Korean Zombie

Cela n’a pas encore été officiellement confirmé, mais tout semble indiquer que Le prochain combat de The Korean Zombie va être contre Brian Ortega. Il veut une opportunité pour le championnat, mais il veut aussi battre “T-City” après que l’incident s’est produit pendant UFC 248.

D’abord, le combattant sud-coréen a dit cela à propos de ce qui s’est passé:

«L’autre soir, vous vous êtes assis à 10 mètres de moi et de Jay Park. Il ne s’est rien passé pendant deux heures, alors j’ai pensé que tout allait bien. Mais tu as attaqué Jay Park pendant que j’allais aux toilettes. (…) Si vous avez vraiment prévu cela pour me battre et utiliser mon nom parce que les gens ne se souviennent plus de votre nom, je vous félicite, cela a fonctionné. Je vais te battre et t’assommer et ton putain de visage sera sanglant (…) »

Maintenant l’Américain rompt son silence (via BJPenn.com):

“ Le 9 mai 2018, Jay Park a signé un contrat d’administration avec The Korean Zombie sous AOMG Entertainment, une société dont Park est le PDG; et peu de temps après avoir commencé à parler de merde.

«Quand je suis enfin arrivé en Corée du Sud pour la conférence de presse, TKZ m’a approché avec son traducteur (un vrai, pas Jay Park) et m’a dit: «Je tiens à m’excuser pour les ordures que nous avons dites; C’était mon agence qui voulait le faire pour promouvoir le combat..

«J’ai accepté ses excuses, je lui ai serré la main et nous avons eu une excellente conférence de presse. Peu de temps après, je me suis blessé au genou et le combat a été annulé. Il y a quatre semaines, The Korean Zombie et Jay Park ont ​​assisté au spectacle Ariel (Helwani) et Ils ont dit que je me suis enfui du combat.

«Fuir et souffrir d’une blessure sont deux choses différentes, et comme je savais déjà que JP était celui qui avait écrit le scénario, quand je l’ai vu Je voulais l’avertir de fermer sa bouche“.