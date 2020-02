Brian Ortega veut Zabit Magomedsharipov pour cinq tours

PhotoCred: FanSided / MMA Mania

Le concurrent des poids plumes de l’UFC, Brian Ortega, a déclaré qu’il n’avait pas encore signé pour combattre Zabit Magomedsharipov, mais s’ils se battent, il veut que ce soit pendant cinq tours.

Des rumeurs ont émergé cette semaine selon lesquelles l’UFC travaillait sur l’ajout d’un échange de tirs potentiel entre Ortega et Magomedsharipov à l’UFC 249, le pay-per-view d’avril mettant en vedette le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. Si le combat a lieu sur la carte, ce ne serait que pour trois tours, donc Ortega demande vraisemblablement à l’UFC de lui faire une autre carte contre Magomedsharipov.

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé avec Aaron Bronsteter de TSN ce week-end à l’UFC 247 que la promotion travaillait sur Ortega contre Magomedsharipov, mais a averti que le combat n’était pas encore signé. Ortega était un combattant invité à l’événement ce week-end et a parlé à Brett Okamoto d’ESPN de la rumeur de confrontation avec Magomedsharipov. Voici ce que “T-City” a dit.

«Je viens de parler à Brian Ortega (@BrianTcity) dans les coulisses. Il m’a dit qu’il était au courant des rumeurs de Zabit Magomedsharipov mais rien n’est signé et il n’est pas sûr de ce qui se passe. Il veut combattre Zabit cinq rounds. Dit que si Zabit veut être un champion cette année, prenez un cinq rounds. “

La seule critique commune à l’égard de Magomedsharipov de la part des fans et des médias est qu’il n’a pas encore combattu en cinq rounds à l’UFC. Lors de sa dernière sortie, il a eu l’opportunité de combattre Calvin Kattar pendant cinq rounds en Russie, mais a déclaré qu’en raison du court préavis et de la maladie, il ne voulait se battre que pour trois rounds, suscitant la colère des critiques. Ortega a clairement remarqué que Magomedsharipov n’a pas encore disputé cinq manches et veut maintenant être le premier homme à l’accueillir dans les manches de championnat à l’intérieur de l’Octogone.

Ortega n’a pas combattu depuis sa défaite contre l’ancien champion des poids plumes de l’UFC, Max Holloway, à l’UFC 231 en décembre 2018, mais il reste l’un des 145 livres les mieux classés dans le sport et ferait un excellent adversaire pour Magomedsharipov.

Pensez-vous que Brian Ortega contre Zabit Magomedsharipov devrait être un combat de cinq rounds?