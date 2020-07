Brittney Palmer et Valerie Loureda parmi les notables du MMA qui se sont mis dans l’esprit de la fête de l’indépendance

Image via @brittneypalmer sur Instagram

La fille de la carte de l’anneau de l’UFC Brittney Palmer et la combattante des Bellator Valerie Loureda faisaient partie des notables du MMA qui se sont lancés dans l’esprit de la fête de l’indépendance.

Avec des centaines de millions d’Américains, de nombreux combattants du MMA ont célébré samedi le 4 juillet et publié des photos de leurs célébrations sur leurs réseaux sociaux. Jetez un oeil à certains d’entre eux ci-dessous, cinq des femmes du MMA et cinq des hommes du MMA.

Carte de bague UFC fille Brittney Palmer

Soda-rn mignon. 4ème heureux tout le monde!

Combattante féminine Bellator Valérie Loureda

4e 🌟 pic.twitter.com/tuaF8g8aoN – Valerie Loureda (@valerielouredaa) 4 juillet 2020

Michelle Waterson, candidate au poids de la paille à l’UFC

Fier d’être américain! Profitez de la famille et des amis! Restez en sécurité et célébrez!

Claudia Gadelha, candidate au poids de la paille à l’UFC

Joyeux 4 juillet !! Profitez de votre fête de l’indépendance !! Feliz dia da independência !! #teamcg # 4thofjuly

Bellator poids plume Cat Zingano femme

4e heureux! Éviter les masses mais toujours montrer l’amour. Faites attention, soyez bon, restez en sécurité!

La superstar de l’UFC Conor McGregor

Élever un bon verre et souhaiter un bon 4e à tous mes amis, ma famille et mes fans aux États-Unis. J’ai beaucoup de bons souvenirs aux États-Unis et j’ai hâte d’en faire plus une fois que nous aurons traversé cela ensemble. À tous ceux qui célèbrent, bravo, amusez-vous un peu ce beau samedi et, comme toujours, soyez en sécurité.

L’ancien champion des poids coq UFC Henry Cejudo

Joyeux anniversaire à la terre que j’aime. Je ne voudrais pas être originaire de n’importe où dans le monde, sauf en Amérique. Merci de m’avoir permis de vous représenter! #honored # happy4thamerica

Le concurrent des poids coq de l’UFC Frankie Edgar

Célébrer l’Amérique avec la famille

Colby Covington, concurrent poids mi-moyen de l’UFC

C’est l’anniversaire de l’Amérique! Donnez aux gens ce qu’ils veulent @danawhite. Donnez-leur le champion de l’Amérique!

Le concurrent léger de l’UFC, Carlos Diego Ferreira

Joyeux 4 juillet! C’est comme ça que je me sens heureuse de faire un barbecue pour ma famille! Que Dieu bénisse l’Amérique du pays du libre à cause des courageux # 4theofjuly #blessedcountry #bbq