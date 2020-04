Brock Lesnar de WrestleMania 36 … comme vous ne l’avez jamais vu auparavant

Tout au long de la carrière de lutte professionnelle et d’arts martiaux mixtes (MMA) de Brock Lesnar (et une brève expérience du football professionnel), il a été largement considéré comme un âne dur reclus et intense. Franchement, ce sont des descriptions assez précises basées sur la plupart des histoires qui l’entourent.

Son contrat actuel avec World Wrestling Entertainment (WWE) lui rapporte le meilleur prix, mais lui permet de ne pas avoir à participer chaque semaine au cirque cascadeur. Le temps libre que le contrat lui rapporte est censément passé presque toujours à la maison avec sa famille dans sa ferme à l’extérieur de Maryfield, Saskatchewan, Canada. Si vous êtes trop paresseux pour vérifier cela sur Google Maps, c’est à environ 70 miles au nord de la frontière américaine où se trouve le Dakota du Nord.

Il peut chasser, cultiver, pêcher et être avec sa famille au milieu de nulle part. Pour certains d’entre nous avec son genre d’argent, nous irions courir dans le complexe de luxe le plus proche ou acheter une île quelque part, mais ce viking moderne serait plutôt un solitaire au milieu de nulle part plutôt que dans la grande ville ou ensoleillé des plages.

ESPN a récemment publié un très bon ensemble d’extraits d’interview avec une foule de personnes qui ont travaillé avec Brock (alias Bork Laser, BROCKLES, Brock Solid, «The Next Big Thing», «The Beast Incarnate», etc.). Plusieurs de ces anecdotes et histoires font un excellent travail de raconter vraiment un certain nombre de côtés de l’ancien champion Heavyweight Championship (UFC) Ultimate.

Vous êtes nombreux à vous soucier davantage des combats non scénarisés et vous n’êtes pas fans de cascadeurs professionnels qui se blessent occasionnellement, donc vous ne connaissez peut-être pas trop les noms de Jim Ross ou Rey Mysterio ou Gerald Brisco. N’ayez crainte, nous allons commencer par certaines de ses interactions avec l’UFC.

À la fois homme de battage médiatique de l’UFC, Guy Friday et coordinateur de tout dans les coulisses, Burt Watson raconte (à ma connaissance) une histoire jamais lue sur la façon dont les énormes mains de taille de gorille de Brock ont ​​changé les gants de l’UFC pour toujours.

C’était la nuit du premier combat de Brock à l’UFC. Quand les combattants entrent la nuit du combat, ils entrent dans le vestiaire, et j’ai des hommes de main chargés de s’envelopper les mains. J’ai assigné «Stitch» Duran, le parrain des cutmen, pour envelopper ses mains. À l’époque, le gant UFC avait une bande élastique autour du haut. Cela signifiait que vous deviez serrer votre main avec les bandages à travers cette bande pour la mettre. Eh bien, la main de mon homme était à peu près aussi grosse que mon pied. Et au moment où j’ai mis les bandages, c’était aussi gros que mes fesses.

Je suis allé mettre les gants, et le plus gros que nous ayons eu était un 3X. Nous ne pouvions pas l’obtenir … Il ne se fâchait pas, il avait juste vu que cela ne se passait pas. Mais il savait aussi qu’il devait avoir un gant, et il m’a juste regardé et m’a dit: “Et maintenant?” Mais il était calme, il n’était pas belliqueux. Il n’était pas Brock Lesnar, célèbre star de la WWE. Il était là dans un tout autre monde …

Alors, je suis allé voir Stitch et j’ai dit: “Que se passera-t-il si vous coupez ce dessus de ce fichu cuir de gant? Coupez-le et enroulons-le avec du ruban adhésif. ” Stitch a dit: “S —, je vais le faire, Burt. Si vous dites le faire, je le ferai. “

Stitch continua et coupa le gant. Le gant s’est ensuite ouvert, et nous avons pu mettre le gant sur les mains de Brock. Une fois qu’il les a mis, nous avons mis du ruban blanc autour et nous avons mis du ruban bleu autour … Je n’avais jamais vu personne qui ne pouvait pas entrer dans le 3X.

Nous l’avons coupé et cela a fonctionné, mais cela nous a également donné une idée pour un gant plus récent. Maintenant, tous les gants sont coupés et c’est un haut Velcro qui le ferme. Cela a commencé à partir du moment où j’ai dû couper le gant avec Brock Lesnar.

Ensuite, il est arrivé et a décidé de donner des coups d’amour avec son camion à une camionnette pleine de concurrents de l’Ultimate Fighter (TUF), comme l’a raconté Chuck O’Neil, concurrent de la saison 13 de TUF. Le plus compliqué, c’est que ce n’était pas son camion! Il est un peu difficile de savoir s’il s’agissait d’un camion de location ou appartenant au président de l’UFC Dana White, mais vérifiez ceci:

Nous avions une camionnette qui venait nous chercher à la maison tous les jours. Nous roulions vers le centre de formation. Nous étions juste en train de parler, en tirant sur le s —, puis nous nous sommes juste fait claquer par derrière. Nous avons regardé en arrière derrière nous et il y avait Brock dans cet énorme camion blanc. Il était comme rire – comme le rire normal de Brock Lesnar à la télévision. Il a percuté la camionnette.

Nous sortons et nous nous disons: “Qu’est-ce que tu fais?” Nous pensons que c’est son camion. Il dit: “Oh, je ne donne pas de s —, c’est le camion de Dana White de toute façon.” Il vient de percuter notre van. Dana lui a loué une maison et lui a loué un camion.

Ouais, pas son camion, mais le dénigrer comme des vêtements dans un cycle d’essorage, c’est la bête d’enfant pour vous. Mais ce n’était pas seulement une attitude d’intimidation et une identité égoïste. Ancienne superstar de la lutte professionnelle et fesses des blagues du MMA partout, C.M. Punk décrit notre grand galoot comme un «amoureux». C’est vrai, regardez cet extrait:

Je ne veux pas ruiner son image. Je pense qu’il est un amoureux de la merde. C’est un gars, quand je suis entré dans le MMA et que j’ai quitté la lutte, il me envoyait un texto, “Hé, si tu as besoin d’aide.” Je suis toujours un gars qui ne fait rien. Il est difficile d’ouvrir et de faire confiance aux gens dans le monde de la lutte professionnelle. Mais il n’a jamais été qu’un véritable amoureux. Ce fut un plaisir de travailler avec lui. C’est juste un gars formidable, je pense.

Fou, non? Il y a plus, mais honnêtement, les récits les plus intéressants de cette série proviennent de l’ancien médaillé d’or olympique et champion de la WWE Kurt Angle. Il y a des histoires concernant Angle et Lesnar depuis des décennies. Presque tous les fans de catch professionnel ont entendu comment Angle avait battu Lesnar dans un vrai match de catch dans un avion de la WWE à l’époque. Mais selon le «héros américain», ce n’était pas vraiment le cas.

C’était en 2003. Je ne voulais pas combattre Brock. Je sais qu’il ne voulait pas me combattre. Mais les autres gars m’ont mis sur la sellette et je me suis dit: «Non, il ne pouvait pas me battre. Mais s’il pense qu’il le peut, faisons-le. ” Il allait et venait, essayant de nous faire faire ça. Finalement, je suis juste allé voir Brock et j’ai dit: “Hé, finissons-en.” Et il a dit: “Personne, j’ai des pantoufles.” J’ai dit: “Ça va, nous irons pieds nus.” Il a dit: «Non, non. Je ne vais pas le faire. ” Donc, cela ne s’est pas produit.

Quelques semaines plus tard, lui et Big Show étaient sur le ring. Il est en double legging et ramasse Big Show. Ils luttaient et Brock montrait sa domination. Big Show voulait voir ce que c’était que d’être là-dedans avec un champion de lutte de la NCAA. C’est alors que Big Show pesait environ 520. Il prenait Big Show et le claquait sur le dos de la tête. Je vais, “Holy fume, ce gars pourrait me tuer.” J’avais 225 ans. Big Show en avait 520, et Brock le malmenait. Je n’ai jamais vu personne faire ça à un humain.

Alors pendant qu’ils le faisaient, ils ont fait une pause rapide. Le dos de Brock me faisait face. J’étais hors du ring. J’ai regardé Big Show et j’ai dit: “Sortez du ring.” Il dit “OK, OK”. Alors il sort du ring, et je marche derrière Brock et je lui tape sur l’épaule. Il dit: “Oh, s —.” Il savait que nous allions partir.

Allez, même si Angle joue ça, c’est une super histoire jusqu’à présent, non? La fin est tout aussi bonne.

La rumeur veut que je le domine complètement. Ce n’est pas vrai. C’était très proche. J’ai emmené Brock plusieurs fois. Il ne m’a pas abattu. Mais nous sommes allés 15 minutes. Quinze minutes et il n’y a eu que deux démontages. Ce fut une bataille assez serrée. Ai-je gagné? Si vous voulez donner la victoire à l’agresseur, alors j’ai gagné. Mais c’était vraiment proche.

Je ne gâcherai pas l’intégralité de l’article pour vous, alors allez voir quelques-unes des autres histoires de ses exploits athlétiques et de son malaise personnel par l’ancien champion des Bellators Cole Konrad, entraîneur de football professionnel depuis près de quarante ans, Ted Cottrell, et l’ancien champion UFC lui-même, Daniel Cormier, entre autres.

Lesnar affronte Drew McIntyre à WrestleMania 36 ce week-end, avec son titre en jeu. La «Vitrine des Immortels» est un événement de deux jours (samedi 4 avril et dimanche 5 avril 2020), les deux spectacles devant commencer à 19 h. ET, streaming en direct sur WWE Network et pay-per-view (PPV).