Brock Lesnar s’entraîne à la lutte avec Gable Steveson du Minnesota

Brock Lesnar est à la retraite du MMA, mais il n’a pas cessé de forer ses racines dans les sports de combat.

La superstar de la WWE a passé du temps vendredi à son alma mater, l’Université du Minnesota, pour lutter contre Gophers, l’étudiant en deuxième année Gable Steveson.

Lesnar a lutté ses années junior et senior au Minnesota après son transfert du Bismarck State College dans le Dakota du Nord. Au cours de sa carrière de quatre ans, Lesnar a compilé un dossier de 106-5. Deux fois All-American, Lesnar a remporté le championnat de lutte poids lourd NCAA Division I 2000.

Une vidéo publiée vendredi par “Minnesota sur BTN” montre Lesnar emmêlant sur les tapis avec le lutteur actuel Steveson. Steveson a également publié une paire d’images des deux mastodontes après l’entraînement sur Twitter.

Découvrez la vidéo et les images qui suivent:

Il n’a que 19 ans, mais les capacités de lutte de Steveson sont très appréciées. En première année, il a enregistré un dossier de 35-2 au cours de la saison 2018-19. Il s’est récemment qualifié pour les essais olympiques.

L’athlète de deuxième année a récemment été réintégré après une suspension au cours d’une enquête d’agression sexuelle de plus de 100 jours. L’enquête s’est terminée après que le bureau du procureur du comté de Hennepin a déclaré que les preuves étaient insuffisantes pour poursuivre Steveson.

Le Blue Corner est l’espace de blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.