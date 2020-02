Brok Weaver considère que DQ met fin à «la paie, pas une victoire» après Rio Rancho

Le poids léger de l’UFC, Brok Weaver, avait l’impression de renverser la tendance de ses débuts en octogone quand il a vu venir le genou qui a mis fin à sa nuit à l’UFC Rio Rancho.

“Je me sentais comme s’il était fatigué”, a déclaré Weaver lors de l’émission d’après-combat ESPN après l’événement de samedi au Santa Ana Star Center. «Cela fait partie du jeu. Ce n’est pas comme ça que je veux gagner. Je ne vais pas dormir après ce soir. Mais c’est un jour de paie, pas une victoire. “

Weaver a remporté une victoire par disqualification lorsque Rodrigo Vargas a décroché la grève illégale; Weaver a été brièvement mis KO, ne laissant d’autre choix que d’arrêter immédiatement le combat.

Il s’est avéré que la fin était le premier de deux combats à être arrêté prématurément par un genou illégal; le co-vedette Diego Sanchez a remporté une victoire après que Michel Pereira l’a attrapé avec un genou à la tête au troisième tour.

Même avant le tir de Vargas qui modifie le combat, Weaver a déclaré que son adversaire ne respectait pas pleinement les règles. Mais il n’était pas contrarié par cela – cela ne faisait que lui donner plus de respect pour son ennemi.

“Big ups sur lui – il a tiré à l’intérieur de mon gant, mais j’ai déjà tiré à l’intérieur de son gant”, a déclaré Weaver, qui fait partie de la tribu MOWA Chocktaw en Alabama. “Si l’arbitre ne le voit pas, il ne le triche pas. La façon MOWA – si vous ne trichez pas, vous n’essayez pas. ”

Weaver a proposé à Vargas une revanche, bien qu’il soit tôt pour dire si cela se concrétisera. Avec sa huitième victoire consécutive en MMA, il pourrait simplement choisir d’aller de l’avant, même s’il ne se sent pas encore dans cette direction.

“C’était dans le feu de l’action, des choses se produisent, (et) nous pouvons le faire reculer, je lui ai dit cela”, a déclaré Weaver à UFC.com immédiatement après. “Je ne le connais pas, mais c’est un disciple du Christ, donc je pense qu’il n’a pas fait ça avec intention. Je déteste obtenir une victoire comme celle-ci, surtout pour mes débuts. Je me sentais à l’aise, la coupe de poids était parfaite, je me sentais bien. Je me suis amusé ce soir, j’ai hâte d’être de retour. Tout peut arriver dans ce sport. »