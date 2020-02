Brok Weaver veut une revanche avec Kazula Vargas après l’UFC Rio Rancho DQ

RIO RANCHO, N.M. – Brok Weaver a battu Kazula Vargas avec une disqualification au premier tour samedi sur la carte principale à l’UFC sur ESPN + 25 à Rio Rancho, N.M.

Jetez un coup d’œil à l’intérieur du combat avec Weaver, qui a remporté une victoire dans ses débuts promotionnels – mais pas de la manière dont il voulait obtenir sa main levée.

Résultat: Brok Weaver def. Kazula Vargas par disqualification (genou illégal) – Tour 1, 4:02

Enregistrements mis à jour: Weaver (15-4 MMA, 1-0 UFC), Vargas (11-4 MMA, 0-2 UFC)

Statistique clé: Vargas a devancé Weaver 50-6 pour le temps où il était dans la cage avant le DQ.

Weaver au moment clé du combat

«Je voulais sortir calculé, garder à l’esprit l’altitude, réduire son timing et sa vitesse et partir de là. Il a obtenu un bon retrait. J’ai pensé qu’il essaierait de lutter et de pousser le rythme. Je suis allé chercher ma guillotine, je pensais qu’elle était proche, mais il l’a décollée. Je me levais et il m’a agenouillé au visage. C’était dans la chaleur du moment. Des choses arrivent.”

Weaver sur la disqualification

“Genou illégal: je m’en fiche. D’où je viens, rien n’est illégal. C’est une perte dans mon livre. Il est venu en se balançant. Je savais qu’il viendrait essayer de me précipiter parce que je précipite habituellement tout le monde. Si j’étais lui, j’aurais fait la même chose – prendre un départ rapide sur le gars rapide. “

Weaver sur ce qu’il veut ensuite

«Nous pouvons le faire reculer. Je lui ai dit ça. Je ne le connais pas, mais c’est un disciple de Christ, donc je pense qu’il n’a pas fait ça avec intention. Je déteste obtenir une victoire comme celle-ci, surtout pour mes débuts. Je me sentais bien. (Ma) coupe de poids était parfaite. Je me sentais bien. Je me suis amusé ce soir. J’ai hâte d’être de retour. Tout peut arriver dans ce sport. »

Pour en savoir plus sur Weaver, regardez la vidéo de l’interview complète après le combat ci-dessus.

.