Bruce Buffer appelle à des mesures de haute sécurité dans la réalisation de l’UFC 249

Bruce Buffer

Le mal de tête qui est devenu la réalisation de l’UFC 249, au milieu de la pandémie de coronavirus, commence progressivement à prendre forme. Avec un événement prévu le 18 avril, le célèbre annonceur de UFC, Bruce Buffer Je confirme que vous pouvez participer à l’émission, mais je précise que votre présence sera officielle après une série de mesures préventives adoptées par l’organisation.

«Je pars du début que, si j’annonce lors d’un événement, à la place, le facteur de sécurité de tous ceux qui sont présents, la façon dont nous serons examinés, ce qu’ils veulent que ce soit, tout ce qui est évident, si c’est de cela qu’il s’agit. D’accord, c’est une chose sûre à faire, alors nous y sommes. Non? De toute évidence, cela ne devrait pas être public. Nous savons déjà que “dit Tampon en entrevue avec MMAJunkie Radio.

Même avec l’adaptation des protocoles, les fans, les combattants et les responsables de l’organisation continuent d’être liés sans connaître les détails de base tels que le lieu choisi pour organiser l’événement, la carte, au début était prévue à New Yorkmais le gouverneur Il a opposé son veto à la tenue d’événements publics pour prévenir et minimiser les risques de contamination par le coronavirus.

“Je ne sais rien de rien. Je suis un mercenaire de la presse. Je plaisante toujours et dis que mon style de vie est le même que celui de James Bond. Je n’ai pas à tuer tout le monde, mais quand je reçois un appel, je dois mettre le costume. Je ne sais pas, je veux dire, je pourrais recevoir un appel cinq jours avant l’événement et j’ai une décision à prendre. J’ai déjà fait des spectacles avec une jambe, j’ai déjà fait trois épreuves d’affilée. Tu sais que je ne me lasserai jamais d’entrer dans l’octogone. Mais maintenant nous avons un contexte plus large à considérer. Les facteurs qui existent, je connais Dana. Je suis sûr que chaque jour est un nouveau jour pour lui avec tout ce à quoi il doit faire face. Il essaie de divertir les gens, “ conclu Tampon.

Plus tôt cette semaine, les fans de MMA a reçu les nouvelles Khabib a confirmé son départ de l’événement en raison de restrictions de voyage La russie. Deux jours plus tard, le champion de la lumière s’est exprimé et Il a déclaré qu’il était prêt à affronter Tony Ferguson.

Quoi qu’il en soit, le combat stellaire reste la grande inconnue pour tout le monde.