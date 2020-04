Bruce Buffer de l’UFC prudent au sujet des coronavirus mais prêt à travailler

L’annonceur vétéran de l’UFC, Bruce Buffer, veut que tout le monde prenne la pandémie de coronavirus au sérieux. Il veut également retourner au travail – mais seulement dans les bonnes circonstances.

Jeudi, le nombre de cas documentés de COVID-19 a éclipsé le million de personnes dans le monde alors que le nombre de morts approchait 52 000. Aux États-Unis, au moins 236 000 cas existent et il y a eu plus de 5600 décès, ce qui fait que 90% du pays est sous le coup d’une ordonnance de séjour à domicile. L’impact de la crise s’est fait sentir au-delà des chiffres liés à la santé, alors qu’un nombre record de 6,6 millions d’Américains ont déposé des demandes de chômage la semaine dernière.

Buffer, qui réside dans le sud de la Californie, a passé cette période de verrouillage pour s’assurer que tout va bien avec sa mère et ses frères et sœurs qui vivent à moins d’un kilomètre de lui. Il a joué le rôle de «livreur Amazon», comme il le dit, rassemblant de la nourriture et des fournitures pour tous et les amenant à ses proches.

Il espère que les gens comprennent pleinement la gravité de la crise.

“Les gens doivent comprendre, comme nous le savons tous, c’est une chose de prendre soin de nous, mais nous prenons soin de nous pour les autres”, a déclaré à MMA Junkie Radio Buffer, qui se prépare au pire pour la Californie. . “C’est quelque chose que nous devons comprendre. Les milléniaux et les jeunes, ils ne l’obtiennent pas ou l’obtiennent ou ne l’obtiennent pas, et nous espérons qu’ils l’obtiennent. Nous devons faire ce que nous devons faire. Tout ce que nous entendons, nous devons le faire. Si vous ne prenez pas cela au sérieux, alors je ne sais pas quelle vie vous prendrez au sérieux. Disons-le de cette façon. “

Depuis que l’épidémie de coronavirus a frappé les États-Unis de façon considérable au début du mois dernier, le président de l’UFC, Dana White, a adopté une attitude de défi et de démonstration alors qu’il tentait d’avancer avec le calendrier de la promotion. Ce n’est que lorsque certains États ont commencé à interdire les rassemblements publics que l’UFC, alors que la plupart du monde du sport avait déjà fermé ses portes, a décidé d’accueillir des événements dans ses installations Apex à Las Vegas. Ensuite, la Nevada Athletic Commission a suspendu tous les événements de sports de combat, forçant l’UFC à reporter trois événements jusqu’au 11 avril.

Mais l’UFC 249, toujours prévu pour un peu plus de deux semaines le 18 avril, est resté sur la table, même sans emplacement. Cela continuerait sans la présence de fans, mais White a été très discret sur un emplacement potentiel. La carte a subi le plus gros coup mercredi lorsque le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov a confirmé qu’il était hors de son combat avec Tony Ferguson en raison de l’interdiction de voyager en Russie.

Le commentateur vétéran de la cage, Joe Rogan, a déclaré qu’il ne participerait pas à l’appel à l’action à l’UFC 249 en raison de problèmes de coronavirus. Quant à Buffer, il serait prêt à assumer son poste habituel.

«Je part du principe que, s’il y a un événement annoncé – en fonction de l’emplacement, du facteur de sécurité de toutes les personnes impliquées, de la façon dont nous sommes testés, quoi que ce soit, de toute évidence – s’il y a un tel mot, un chose à faire, alors faisons-le. Droite?” Dit Buffer. «Évidemment, il n’y aurait pas d’audience; nous savons que.”

Ce que Buffer ne sait pas, admet-il, c’est même ce qui se passe dans les coulisses.

«Les gars, je n’ai aucune idée de quoi que ce soit. Je suis un mercenaire des médias », a-t-il déclaré. «Je plaisante toujours et je dis que mon style de vie est un peu comme James Bond. Je n’ai à tuer personne, mais je reçois l’appel et je dois mettre le smoking dans le sac. … Je plaisante, je ne sais pas, les gars. Je veux dire, je pourrais recevoir l’appel cinq jours avant qu’il ne se produise, puis je prends cette décision. Mais suis-je prêt à le faire? Bien sûr.

“Tu me connais. J’ai fait des spectacles avec une jambe; J’ai fait trois concerts de suite, époustouflés. Vous savez que je n’irai jamais dans cet octogone. Mais nous avons une vue d’ensemble à considérer. Et les pouvoirs en place, je connais Dana. Je suis sûr que chaque jour doit être un nouveau jour pour Dana avec tout ce à quoi il doit faire face. Il essaie de fournir le divertissement. “

Pour regarder l’interview complète de MMA Junkie Radio avec Buffer, regardez la vidéo ci-dessous.

.