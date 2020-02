Brûler des perchoirs de Joanna Jedrzejczyk vers l’UFC 248

Le samedi de la semaine prochaine, à UFC 248, Joanna Jedrzejczyk tentera de récupérer la couronne de 115 livres face à Zhang Weili. La combattante polonaise est la plus dominante qui ait jamais traversé cette division, mais depuis 2017, elle n’a pas de titre qui la confirme en tant que reine. L’auras-tu le 7 mars?

Sur le chemin de l’événement, il se prépare évidemment à 100%, en plus de faire beaucoup de promotion. Mais aussi avoir le temps de se reposer un peu, comme on le voit dans l’auberge suivante qu’il fait dans la piscine qui a mis le feu à ses partisans:

Et il n’est pas le seul:

Ce sera un combat vraiment intéressant entre deux combattants qui n’ont jamais affronté la date. En parlant du champion, ce sera votre adversaire le plus compliqué. S’il bat Joanna, il aura fait un grand pas en avant dans son règne.

Le combattant chinois a une fiche de 20-1 et une séquence de 20 victoires. Le seul combat qu’il a perdu a été le premier de sa carrière. Depuis, depuis 2013, il n’a plus perdu. Et de cette façon, il a remporté d’autres titres: KLF Straw Weight Championship et Top FC Straw Weight Championship.

Quant à la combattante polonaise, elle a remporté une victoire lors de son dernier combat après avoir été battue à une occasion par le championnat du monde des poids mouches UFC.