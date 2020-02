brûler face à face à Aukland

Ce samedi 22 février est célébré UFC Aukland ou UFC Fight Night: Felder contre. Hooker dans la ville qui a donné son nom à l’événement en Nouvelle-Zélande. Nous sommes dans la Fight Week et tout se concentre en ce moment sur ce qui se passera ensuite. Surtout en combat stellaire qui verra Paul Felder face à Dan Hooker.

Felder vs Hooker à l’UFC Aukland

Il y a quelques heures, les deux combattants ont eu l’opportunité de s’affronter pour jouer un face à face brûlant dans lequel les mots ont été laissés. Aucun d’eux n’est trop bavard sur le chemin d’un combat, mais pas important parce que tout le monde sait qu’ils disent ce qu’ils ont à dire à l’intérieur de l’octogone.

Il affiche complète De ce spectacle, nous le voyons ci-dessous:

Paul Felder contre. Dan hooker

Jimmy Crute vs. Michael Oleksiejczuk

Ben Sosoli vs. Marcos Rogerio de Lima

Karolina Kowalkiewicz contre. Yao Xiaonan

Magomed Mustafaev vs. Brad Riddell

Kevin Aguilar vs. Zubaira Tukhugov

Jake Matthews contre Emil Weber Meek

Callan Potter contre Song Kenan

Kai Kara-France contre. Tyson nam

Maki Pitolo vs. Takashi Sato

Angela Hill contre. Loma Lookboonmee

Jalin Turner contre. Joshua Culibao

Priscilla Cachoeira contre. Shana dobson

Et pour continuer la promotion, la société a publié cette vidéo Hooker: