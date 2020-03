Bruno Silva pense que le changement d’adversaire de l’UFC Brasilia lui a été bénéfique

BRASILIA – Changer votre adversaire des jours ou des semaines avant un combat important pourrait affecter toute votre préparation, et Bruno Silva donne son point de vue honnête sur la façon dont son expérience était en avance sur l’UFC Brasilia.

Pour résumer en deux mots, cela a aidé.

Silva devait affronter Su Mudaerji dans la partie préliminaire de l’UFC Brasilia le 13 mars, mais le poids coq chinois a dû se retirer de la carte après que son camp ait été affecté par l’épidémie de coronavirus dans son pays d’origine.

L’UFC n’a pas tardé à trouver un remplaçant, signant David Dvorak, de la République tchèque. Pour «Bulldog», le commutateur a changé les choses pour le mieux.

«J’allais combattre un gaucher chinois, un grand combattant de taekwondo, un biotype difficile à trouver, tu sais? Un chinois bizarre », a déclaré Silva à MMA Fighting. «À mon avis, il était plus habile que ce gars contre lequel je me bats maintenant, donc combattre ce gars maintenant est mieux, car il est orthodoxe. Il est plus facile de trouver des partenaires de formation avec un biotype similaire au sien. “

Dvorak n’a jamais été soumis en 20 combats professionnels, mais Silva voit le match au sol comme le meilleur chemin vers la victoire devant ses compatriotes au Nilson Nelson Gymnasium de Brasilia.

“Lorsque vous atteignez ce niveau, tout le monde à l’UFC est complet, mais c’est plus un attaquant qui va certainement essayer de garder la distance et de rester avec moi”, a déclaré Silva. «Je vais échanger avec lui, trouver le bon moment pour le faire tomber, prendre le dessus et imposer mon jeu.

«Quand il fait une erreur, je vais définitivement le démonter et le fatiguer. Ma stratégie consiste à faire pression et à récupérer mon argent chez moi [laughs]. “

Dvorak fait sa première marche vers la cage à huit côtés après avoir remporté 13 d’affilée depuis 2012, tandis que Silva revient à sa catégorie de poids d’origine après une défaite contre Khalid Taha en Australie.

Taha a été testé positif pour le furosémide diurétique interdit et suspendu un an, mais la commission locale a déclaré à Damon Martin du MMA Fighting qu’elle n’avait pas encore décidé si le résultat serait ou non annulé.

“Beaucoup de choses se sont produites avant ce combat”, a déclaré Silva à propos de ses débuts dans l’Octogone. «Je m’entraînais aux États-Unis pour combattre à Abu Dhabi, mais mon visa a expiré et j’ai dû venir au Brésil. J’ai dû me battre au poids coq parce qu’ils parlaient de couper ma division. Je suis venu au Brésil et je me suis blessé trois semaines avant le combat. Wow, il s’est passé tellement de choses. “

«Cela a servi d’expérience», a-t-il poursuivi. «Se battre dans une énorme carte en Australie, l’expérience d’être là-dedans. Lorsque vous arrivez à l’UFC, vous ressentez la différence par rapport aux autres promotions. Je suis définitivement plus confiant maintenant. Je suis retourné à ma classe de poids d’origine, j’ai fait tout mon camp avec le gars ici, et rien n’a mal tourné. C’est l’heure du spectacle. Vous verrez le vrai bouledogue faire un show dans sa catégorie de poids. “