Bryce Mitchell contre Charles Rosa en préparation pour l’UFC Oklahoma City

Bryce Mitchell et Charles Rosa l’ont demandé, les fans étaient d’accord, et il semble que tout le monde puisse finalement réaliser son souhait.

Des sources ont confirmé à BJPENN.com qu’une confrontation poids plume entre Mitchell et Rosa est en préparation pour l’UFC sur ESPN + 32. L’événement a lieu le 2 mai à la Chesapeake Energy Arena à Oklahoma City et sera mis en évidence par un combat de poids moyen entre l’ancien champion des poids moyens. Chris Weidman et Jack Hermansson.

Selon les sources, des accords verbaux sont en place pour le combat et des contrats devraient être signés prochainement.

Depuis qu’il a participé à la saison 27 de The Ultimate Fighter, Mitchell a été invaincu lors de ses trois premiers combats à l’UFC. Après avoir remporté des victoires de décision contre Tyler Diamond lors de la finale du TUF 27 et Bobby Moffett à l’UFC Nashville en mars 2019, “Thug Nasty” a ouvert les yeux des fans de MMA partout avec l’une des meilleures soumissions de l’année via twister contre Matt Sayles à UFC Washington DC en décembre. Le natif de l’Arkansas cherche à commencer sa carrière professionnelle avec une fiche parfaite de 12-0.

Après une mise à pied de près de 30 mois, Rosa est retournée dans l’Octogone en octobre à l’UFC Boston et a soumis Manny Bermudez via un brassard au premier tour. Il s’agissait de la première victoire de Rosa depuis la défaite de Kyle Bochniak lors de l’UFC Fight Night 81 en janvier 2016. «Boston Strong» a une fiche de 3-2 à l’UFC après avoir remporté ses neuf combats professionnels antérieurs.

Avec l’ajout des 145 matchs entre Bryce Mitchell et Charles Rosa, voici à quoi ressemble actuellement la carte UFC Oklahoma City.

Jack Hermansson contre Chris Weidman

Claudia Gadelha contre Marina Rodriguez

Andrei Arlovski contre Philipe Lins

Bryce Mitchell contre Charles Rosa

Sarah Alpar contre Vanessa Melo

Da Un Jung contre Ed Herman

Selon vous, qui remporte la victoire entre Bryce Mitchell et Charles Rosa à l’UFC Oklahoma City?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/02/2020.