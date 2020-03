Bryce Mitchell de l’UFC pense que le gouvernement a créé un coronavirus pour provoquer le chaos

La pandémie de coronavirus a touché le monde entier, causant des milliers de morts dans divers pays et forçant la fermeture de la vie quotidienne normale dans un avenir prévisible.

Alors que la plupart des experts internationaux conviennent que l’épidémie a son origine dans un marché humide à Wuhan, en Chine, il existe de nombreuses théories du complot flottant, y compris ceux qui pensent que c’est un sinistre travail intérieur. Parmi les rares personnes qui pensent que le gouvernement est à l’origine de la pandémie actuelle, il y a le combattant du Ultimate Fighting Championship (UFC), Bryce Mitchell.

La raison? Argent.

«Je blâme le gouvernement. Je fais vraiment. C’est généralement à qui je blâme pour tout. Je pense que le coronavirus a été fabriqué par le gouvernement », a déclaré Mitchell à MMA Junkie. «Je pense que le bon gouvernement a créé ce putain de virus. Je pense qu’ils ont infecté les gens exprès pour provoquer une sorte de chaos. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d’argent et tout ça. “

Selon Mitchell – qui étudie l’économie à l’Université Harding – les choses ne vont qu’empirer avant de s’améliorer car l’économie est actuellement dans une situation critique.

“Si l’économie s’arrête, je vais juste vous dire que ce ne sera pas joli. Parce que c’est l’économie qui fait fonctionner tout cela. Cette société que nous avons, l’échange d’argent entre deux parties, quand cela s’arrête, quand les gens ne peuvent plus échanger de biens et de services, et que chaque homme doit se débrouiller par lui-même, je pense que le (explétif) obtiendra vraiment moche.”

De plus, Mitchell n’aime pas les règles de fermeture actuelles qui empêchent les travailleurs non essentiels de gagner leur vie.

“Donc, si l’économie ne reprend pas, si les gens ne commencent pas à acheter et à vendre plus de choses et que tout redevient normal, ce sera un spectacle (explétif).”

Mitchell est actuellement aligné pour affronter Charles Rosa à l’UFC Fight Night 174 le 2 mai 2020 à Oklahoma City, Oklahoma.