Bryce Mitchell doute qu’il se bat en raison d’un coronavirus

Bryce Mitchell n’aime pas ses chances de concourir le 2 mai.

Mitchell (12-0 MMA, 3-0 UFC) devrait affronter Charles Rosa à l’UFC sur ESPN + 32 à Oklahoma City, mais en raison de l’épidémie de coronavirus, il ne pense pas qu’il est probable que le combat se déroule comme prévu.

“Vous savez, s’il y avait des paris à placer dessus, je parierais probablement que cela ne se produirait pas”, a déclaré Mitchell au MMA Junkie. “Si je devais être honnête avec vous, cela n’arrivera probablement pas et si c’est le cas, ils pourraient ne pas faire mon combat, comme le combat préliminaire. Ils pourraient juste faire l’événement principal ou quelque chose.

«J’en doute, mais je vais m’entraîner comme si j’avais peur qu’un autre homme essaie de me tuer, et quand je suis dans cet état d’esprit – quelqu’un essaie de me tuer – et je dois être bonne forme, je vais être en forme et je vais m’entraîner comme je me bats contre quelqu’un à cette date. »

Le combat de Mitchell avec Rosa a commencé à se rapprocher sur les réseaux sociaux, quand Rosa l’a respectivement appelé. Mitchell était heureux d’obliger.

“Mon manager gère mon Twitter, et il me disait que ce mec m’appelait et il a dit:” Je vais accepter de le combattre pour vous “”, a déclaré Mitchell. “J’ai dit:” Ouais, ça va, surtout s’il m’appelle. Ce serait formidable. “Et nous l’avons donc accepté sur Twitter.

«J’ai dit:« Très bien, je vais le combattre et je vais essayer de le faire taire. »»

Rosa est revenue d’une mise à pied de plus de deux ans en octobre dernier, marquant une soumission de première ronde contre Manny Bermudez. Avant son retour, Rosa a concouru en avril 2017 avant même que Mitchell ne rejoigne «The Ultimate Fighter».

Donc, Mitchell admet qu’il n’était pas trop familier avec Rosa.

“Je pense que j’ai déjà entendu ce nom, mais je n’ai jamais fait d’étude de film”, a déclaré Mitchell. «Je ne l’avais même jamais vu se battre auparavant. J’ai fait des études de films et vu qui il est depuis lors.

“Il y a de très bonnes chances que cela puisse aller au sol, et je me vois gagner.”

Mitchell a été une vedette en 2019, clôturant les choses avec une «Soumission de l’année» sur Matt Sayles à l’UFC sur ESPN 7, ne marquant que le deuxième twister de l’histoire de l’UFC. Il a pris des pauses relativement longues entre les combats, mais il y a une raison à cela.

Mitchell veut s’assurer qu’il sera une version beaucoup plus raffinée de lui-même la prochaine fois, une formule qui a fonctionné pour le natif invaincu de l’Arkansas.

“Il faut du temps pour s’améliorer”, a déclaré Mitchell. «Si vous pouviez vous améliorer instantanément, n’importe qui peut simplement sauter instantanément de son canapé et devenir bon en MMA, mais cela prend du temps. Et donc, je veux que le temps entre les combats progresse et une autre raison est, je dois prendre beaucoup de poids. Je dois mettre beaucoup de muscle parce que cette réduction de poids me retire le muscle et le poids, donc je ne veux pas me retourner et me battre dans deux mois. “

Cela dit, si le combat de Mitchell le 2 mai finit par être reporté, ce ne sera pas trop un problème pour lui personnellement.

“Avec ce coronavirus, il faudra beaucoup de temps avant de me battre, mais je m’entraîne tout le temps”, a déclaré Mitchell. «Ce n’est pas comme si je décollais et ne m’entraînais pas. Je m’entraîne tout le temps, et je pense que plus ça passe, je pense que plus je suis préparé, et je serai prêt le 2 mai. Mais si le combat est reporté, je serai encore plus préparé. “

.