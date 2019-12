Bryce Mitchell tord le comédien Theo Von

Maintenant, Matt Sayles n'est pas le seul à être victime de la soumission épique de Twister de Bryce Mitchell.

Le comédien Theo Von s'est retrouvé dans les griffes de Mitchell plus tôt cette semaine. Invité du podcast «This Past Weekend» de Von, Mitchell (12-0 MMA, 3-0 UFC) a démontré la manœuvre du comédien.

"Ce n'est pas une chose sexuelle", a déclaré Mitchell, alors qu'il enveloppait Von par terre. "… N'en faites pas quelque chose de sexuel. Ne faites pas de contact visuel. "

Sur le sol du studio, Mitchell a accompagné Von dans le processus de sécurisation d'un twister. Le poids plume basé en Arkansas a montré comment un étirement doux peut rapidement dégénérer en une manivelle brutale. "Je ne veux pas ça", a déclaré Von, naturellement.

Regardez Bryce Mitchell montrer un twister sur Theo Von dans le clip vidéo ci-dessous. Vous pouvez également regarder l’apparition complète de Mitchell sur le podcast «This Past Weekend» dans la vidéo ci-dessus.

À l'UFC sur ESPN 7 début décembre, Mitchell n'est devenu que le deuxième combattant de l'histoire de l'UFC à retirer sa candidature. Le seul autre homme à le faire? «Le zombie coréen» Chan Sung Jung, qui a présenté TKO’d Frankie Edgar samedi à l’UFC sur ESPN + 23 à Busan, en Corée du Sud.

Le Blue Corner est l'espace de blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n'est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

. (tagsToTranslate) coin bleu (t) actualités (t) ufc (t) vidéos (t) rupture (t) bryce mitchell