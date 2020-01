Budd vs Cyborg ventilation, analyse, choix

Par: Dan Tom |

24 janvier 2020 14 h 15

L’analyste MMA Junkie Dan Tom décompose les meilleurs combats du Bellator. Aujourd’hui, nous regardons l’événement principal du Bellator 238.

Bellator 238 a lieu samedi au Forum à Inglewood, en Californie. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Julia Budd (13-2 MMA, 7-0 BMMA)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’8 ″ Âge: 36 Poids: 145 lb Atteindre: 69 ″

Dernier combat: TKO gagne par-dessus Olga Rubin (12 juillet 2019)

Camp: Gibson MMA (Canada)

Position / style frappant: orthodoxe / muay thaï

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Champion poids plume Bellator

+ Expérience Pro Muay Thai (fiche 10-2)

+ 6 victoires KO

+ 1 soumission gagnante

+ 3 finitions au premier tour

+ Rythme et pression constants

+ Attaquant fondamentalement solide

^ Fonctionne bien le corps et les jambes

+ Fort à l’intérieur du corps à corps

^ Genoux, voyages et démontages

+ Grappin de position solide

^ Fonctionne bien de haut en bas

Cris Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’8 ″ Âge: 34 Poids: 145 lb Atteindre: 68 ″

Dernier combat: victoire sur Felicia Spencer (27 juillet 2019)

Camp: Cris Cyborg MMA Fitness (Californie)

Position / style frappant: orthodoxe / muay thaï

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Titres UFC, Strikeforce et Invicta FC

+ Ceinture marron de jiu-jitsu brésilien

+ 17 victoires KO

+ 10 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Rythme et pression agressifs

+ Frappe évoluée

^ Sélection et technique de tir

+ Fort à l’intérieur du corps à corps

+ Capacité solide de lutte et de retrait

+ Bon grappler positionnel

^ Attaquant au sol dévastateur

Point d’intérêt: Muel Thai maelstrom

L’événement principal du Bellator 238 comprend un fantastique combat pour le titre poids plume entre deux femmes qui connaissent bien l’art des huit membres.

Issu du muay thaï professionnel, un sport où elle était la seule personne à avoir vaincu Gina Carano, Julia Budd a suivi le chemin d’anciennes femmes kickboxers comme Marloes Coenen (que Budd a pris sa retraite) et la Carano mentionnée précédemment, réussissant sa transition vers le MMA. façon unique.

Sous la garde de son entraîneur et homologue Lance Gibson (Gibson MMA), nous avons vu Budd établir un jeu d’arts martiaux mixtes bien équilibré qui aide à traduire sa frappe d’une manière sûre et intelligente.

Se jetant rarement hors de position, Budd fait un excellent travail pour garder l’équilibre tout en lançant des frappes fondamentalement saines sur différentes cibles. La championne des poids plumes de Bellator réussit particulièrement bien dans les attaques de jambes et de corps avec précision, mais je suis curieux de savoir comment son style parfois plus faible se comparera à un autre attaquant qui offre également des couches à son jeu.

Entrez Cris Cyborg.

Commençant sa course comme plus d’un talent bagarreur du Brésil, Cyborg a trouvé un endroit pour appeler à la maison dans le sud de la Californie, en travaillant avec Jason Parillo pour aiguiser sa frappe. Un entraîneur qui a aidé à affiner des combattants tels que B.J. Penn et Michael Bisping, l’influence de Parillo et son travail ultérieur avec Cyborg ont montré qu’ils jouaient un rôle dans son évolution au cours des derniers chapitres de sa carrière.

Désormais, affichant une approche beaucoup plus mesurée de la pression, la femme de 34 ans avancera régulièrement tout en gérant la distance jusqu’à ses termes préférés. Améliorant sa position globale, Cyborg semble garder son équilibre beaucoup mieux, se mettant rarement hors de position.

Produisant un coup pour entrer dans l’espace, Cyborg a besoin de tout sauf de la moindre morsure (ou signe de sang dans l’eau) pour fourmiller son opposition avec des vagues offensives de coups de poing crochus et de coups de pied. Cependant, compte tenu de l’adversaire à portée de main, je soupçonne que Cyborg choisira ses coups un peu plus prudemment compte tenu des menaces de changement de niveau que le champion assis offre.

Point d’intérêt suivant: Carrefour à clincher

