Budweiser lance une bière commémorative en l’honneur de Donald Cerrone

Ce n’est pas un secret que Donald Cerrone Il aime la bière. Particulièrement Budweiser.

C’est pourquoi faire face à l’un des combats les plus importants de sa carrière pour mesurer Conor McGregor sur le stellaire de UFC 246 Ce samedi, la célèbre marque de bière a lancé une édition spéciale dédiée à «Cowboy» et à toutes ses réalisations sur l’Octogone, parmi lesquelles des records de victoires, de finitions, de bonus, de knockdowns et de knockouts pour les coups de pied.

Cette édition sera vendue uniquement à Las Vegas pendant la Fight Week.

Bien avant que le combat ne soit confirmé, Cerrone a publié plusieurs articles sur les réseaux sociaux faisant allusion à une confrontation entre des boissons pour adultes: la bière de son choix, Budweiser, et Proper N. 12, le whisky McGregor.

L’UFC 246 est célébré ce samedi.