Burns prêt comme sauvegarde pour l’événement principal de l’UFC à Londres

Il n’a fallu à Gilbert Burns qu’un demi-tour pour gagner la guerre des spécialistes du jiujitsu contre Demian Maia à l’UFC Brasilia, un exploit que Burns a accompli parce qu’il possède également une quantité décente de puissance à éliminer. Burns a lâché Maia avec un crochet gauche et a ensuite joué le bongo sur son visage jusqu’à ce que l’arbitre intervienne pour arrêter les choses (regardez l’arrivée ici). La victoire sur le poids mi-moyen classé Maia devrait propulser Burns, actuellement classé n ° 12, dans le top dix.

Assez élevé pour gagner un combat avec l’ancien champion par intérim des poids mi-moyens Colby Covington? Peut-être. Burns a appelé «Chaos» après sa victoire, promettant de faire en sorte que Covington mange tous les mots négatifs que le lutteur controversé ait jamais prononcés à propos du Brésil. Mais étant donné les blessures de Colby, “Durinho” pourrait avoir à attendre un certain temps pour que ce match se concrétise.

Mais il existe une autre option qui pourrait se présenter beaucoup plus tôt. Beaucoup, beaucoup plus tôt. Comme … samedi prochain bientôt.

Wow aucun UFC London fou! @danawhite si vous avez besoin de moi, je suis plus que prêt! Je combat Leon Edwards ou Woodley demain si tu en as besoin! Mes examens médicaux sont déjà terminés! Et je ne plaisante pas! Donnez-moi ce combat! @ AliAbdelaziz00 @seanshelby

– GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 15 mars 2020

Comme vous pouvez le voir, Burns réagit à la nouvelle que l’UFC London n’est plus après que le gouvernement britannique a annulé tous les événements sportifs en raison du Coronavirus. Dana White fait actuellement des heures supplémentaires pour essayer de le sauver. Dans une interview accordée à ESPN samedi soir, White a déclaré: «Nous travaillons à trouver un nouveau lieu, probablement aux États-Unis, et mes entremetteurs travaillent littéralement en ce moment pour mettre la undercard.»

Les États-Unis étant sur le point d’instaurer une interdiction de voyager pour les voyageurs britanniques à partir de lundi, la question se pose de savoir si Leon Edwards peut arriver en Amérique à temps … pas que l’UFC n’essaye pas.

Selon des sources, Leon Edwards a été informé qu’il souhaitait toujours continuer le combat entre lui et Tyron Woodley, mais aux États-Unis. Edwards a été informé qu’il devait partir d’ici cet après-midi s’il devait arriver avant l’interdiction de voyager. Mental. #UFCLondon pic.twitter.com/xkKT1zj5cN

– Jim Edwards (@MMA_Jim) 15 mars 2020

Si Edwards ne peut pas le faire, au moins White a maintenant un top 10 welterweight prêt à être utilisé comme sauvegarde. Je dois admettre que c’est un peu exaltant de voir l’UFC voler par le siège de son pantalon, essayant de maintenir ces événements face à ce qui pourrait devenir la plus grande crise mondiale en un demi-siècle.

Avec le niveau de chutzpah et d’action adaptative que la promotion montre, vous souhaitez presque qu’ils soient en charge de la réponse au coronavirus plutôt que de nos gouvernements. Allons-nous voir suffisamment de tests COVID-19 effectués la semaine prochaine? J’ai mes doutes. Y aura-t-il des combats à l’UFC samedi prochain? Aussi fou que cela puisse paraître, probablement oui.