“Busted!” – Un micro chaud surprend une tirade profane lors de la famine Deontay Wilder vs Tyson Fury (Vidéo)

Quelque chose au sujet de l’accent de Tyson Fury rend le son de chaque malédiction encore meilleur.

“Ahm gunna popya comme un ballewn yah lit’l poh-say! Yawr le fait poh-say! ”

Fury (30-0-1) s’est récemment retrouvé face à face avec l’ennemi juré Tyson Fury (43-0-1) avant leur revanche très attendue en boxe, qui a lieu ce samedi. nuit (22 février 2020) à l’intérieur du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

“The Gypsy King” et “Bronze Bomber” se sont battus pour un tirage au sort lors de leur première guerre à la fin de 2018, un combat qui a comporté l’un des renversements les plus fous – et les résurrections ultérieures – de l’histoire de la “science douce” (voir à nouveau ici).

“La manche 12 est dans son esprit depuis le premier jour, c’est pourquoi il s’est enfui du match revanche”, a déclaré Wilder. «Dans le fond de l’esprit de Fury, il pensera à la façon dont je lui ai donné une commotion cérébrale et à la façon dont il n’avait aucune idée de la façon dont il s’était même retrouvé au sol. Donc, je crois que le rond est dans sa tête, et s’il dit le contraire, il ment. “

On dirait que quatre millions de clients payants vont le découvrir.