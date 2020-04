«Ça avait juste du sens f * cking»

Tony Ferguson a pris du poids vendredi – bien qu’il n’ait pas eu de combat samedi.

Actuellement prévu pour affronter Justin Gaethje lors de l’événement de retour de l’UFC le 9 mai, Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) a pris sur lui de faire du poids à leur date de pesée initialement prévue.

Pourquoi Ferguson aurait-il réduit le poids moins d’un mois avant la fin de son combat?

“Ce n’était pas seulement pour moi, mec”, a déclaré Ferguson vendredi à ESPN. «C’était pour mon équipe et mes sponsors et évidemment ma famille. C’était juste un engagement envers moi-même pour poursuivre ma perte de poids. Nous devions nous battre ici. Évidemment, Khabib (Nurmagomedov)… n’a pas combattu. Justin Gaethje a répondu. Pour moi, ça avait juste un sens (explétif), mec. C’est ce que c’est.

«J’aime la façon dont mon corps s’adapte à cela. Je viens de passer probablement une heure et demie de réhydratation. C’était une bonne séance d’entraînement pour moi mentalement et physiquement. Je suis proche du poids. “

Quant au combat du 9 mai contre Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC), Ferguson a déclaré qu’il n’était pas sûr que son adversaire soit à bord. Cependant, il a laissé entendre que sa réduction de poids montre qu’il a un avantage mental sur Gaethje.

“Je ne sais pas si Justin Gaethje est prêt à se battre ou non”, a déclaré Ferguson. «Je ne sais pas ce qui se passe avec le combat. Nous savions que nous allions faire du poids vendredi. Moi et mon équipe, mon équipe et moi avons fait preuve de diligence pour nous assurer que nous nous présentions, travaillions et (et) accordions le crédit supplémentaire. Même lorsque personne n’était là, j’ai même fait plus que cela. Je devais aller me pousser pour être mentalement difficile et m’assurer de toucher cette coupe à temps.

«Pour moi de faire du poids et Justin Gaethje de ne pas faire de poids? C’est là une ligne de craie. C’est un tableau à craquer contre n’importe quel adversaire que j’ai. Toute personne qui ferait le poids du championnat aujourd’hui était une personne intelligente qui va participer à cette carte – qui est toujours en compétition. S’ils ne le font pas, ce n’est pas de leur faute non plus. »

Selon Ferguson, lorsqu’il a commencé sa coupe cette semaine, il pesait 179 livres. Frapper 155 livres sur le point vendredi a indiqué que Ferguson avait perdu 24 heures en quatre jours et demi.

“Nous avons fait de notre mieux pour atteindre un certain poids que je pouvais”, a déclaré Ferguson. «Je devais rester hydraté. J’étais lourd, mec. J’étais à 179 (livres) au début de la semaine. (Explétif) fou, mais je devais faire confiance au processus. Je l’ai fait. Je me suis rendu la tâche difficile, mais je suis content de l’avoir fait. Si je n’ai pas à me compliquer les choses, faites attention. “

Ancien champion par intérim des poids légers de l’UFC, Ferguson était censé rivaliser avec le champion des poids légers de l’UFC Nurmagomedov dans une réservation tant attendue prévue quatre fois auparavant.

En raison des restrictions liées aux coronavirus, Nurmagomedov est resté coincé en Russie, laissant la porte ouverte au remplacement de Gaethje à court terme. Cependant, l’événement a finalement été annulé lorsque les partenaires de diffusion de l’UFC ESPN et Disney sont intervenus.

