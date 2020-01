“Ça va prendre un poids lourd” pour battre Jon Jones

Daniel Cormier n’est pas sûr si quelqu’un bat Jon Jones au poids lourd léger.

Aux yeux de beaucoup de gens, l’actuel champion des poids lourds légers de l’UFC Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) n’a jamais perdu dans sa carrière. La seule défaite sur son record est une perte de disqualification à Matt Hamill dans un combat «Bones» était dominant.

S’adressant à BT Sport, l’ancien double champion de l’UFC Cormier, qui a perdu techniquement contre Jones à deux reprises (bien qu’un résultat ait été par la suite annulé par un concours nul), a déclaré alors qu’il voyait encore quelques challengers de plus pour Jones à 205 livres, il ne fait tout simplement pas ” Je pense qu’aucun d’entre eux n’a ce qu’il faut pour le battre.

“Je ne sais pas qui bat Jon Jones”, a admis Cormier. “Je ne sais vraiment pas, et évidemment vous connaissez mes sentiments envers lui, mais il est bon, mec. Je pense que ça va prendre un poids lourd. Ce sera l’un de ces gars-là – un de ces gros, gros gars qui éteindront les lumières. Je ne sais tout simplement pas si ces gars-là peuvent battre Jones en 25 minutes. “

En disant “ces gars-là”, Cormier inclut également le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, qui a échangé des barbes avec Jones, attirant l’intérêt du grand public et des médias sur un combat potentiel entre la paire plus loin.

“C’est un bon combattant”, a déclaré Cormier à propos d’Adesanya. “Il a tellement d’armes et, regardez-moi, je sens que je suis l’un des plus grands combattants de tous les temps, et il (Jones) m’a battu deux fois. Donc, cela en dit long sur qui il est en tant que concurrent. Mais Israël peut-il le combattre? Oui, surtout si Jon adopte la mauvaise approche pour combattre «Izzy». Vous combattez Israël Adesanya, vous feriez mieux d’aller faire des démolitions parce que si vous vous tenez avec lui, il est dangereux pour personne. »

Pour l’instant, Jones devrait être à la une de l’UFC 247 la semaine prochaine lorsqu’il affrontera Dominick Reyes, invaincu, tandis qu’Adesanya sera à la tête de l’événement suivant à la carte lorsqu’il affrontera Yoel Romero à l’UFC 248 de Marchs.

