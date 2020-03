Cage Warriors 113 Résultats et faits saillants

Bien que la plupart du monde du sport soit actuellement en pause en raison de la pandémie de coronavirus, il y a encore des événements d’arts martiaux mixtes dans le monde. Malgré la fermeture de la plupart des ligues sportives au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, la promotion britannique Cage Warriors a décidé de tenir son événement Cage Warriors 113 ce vendredi à Manchester, en Angleterre. À une époque où les amateurs de sport n’avaient plus grand-chose à faire, Cage Warriors 113 était un répit bienvenu de tout ce qui se passait dans le monde en ce moment.

Dans l’événement principal de la soirée, les combattants de l’UFC Bartosz Fabinski et Darren Stewart se sont mutuellement broyés pendant 15 minutes dans un combat qui a duré les trois rounds. Fabinski a réussi à planter Stewart sur le tapis et à remporter une décision unanime pour la plus grande victoire de sa carrière à ce jour. Bien que se déroulant dans Cage Warriors, il s’agissait essentiellement d’un combat UFC. Et dans l’événement co-principal, Mason Jones a éliminé Joe McColgan dans un combat rapide pour remporter le titre de poids léger Cage Warriors.

Jetez un œil aux autres résultats de Cage Warriors 113 ci-dessous (via MMAjunkie.com).

Carte principale de Cage Warriors 113

Bartosz Fabinski bat. Darren Stewart par décision unanime (30-27, 30-26, 30-26)

Mason Jones bat. Joe McColgan via TKO (genou et coups de poing) – Tour 1, 4:40

Le Dragon rugit à Manchester 🐉 # CW113

Une finition dévastatrice en ronde, Mason Jones est le NOUVEAU champion poids léger! 🏆 pic.twitter.com/rDRPR9LPgf

– Cage Warriors (@CageWarriors) 20 mars 2020

David Bear bat. Nathan Jones par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Paddy Pimblett bat. Decky Dalton via TKO (frappes au sol) – Tour 1, 2:51

Un retour triomphal pour The Baddy, il décroche la victoire de TKO au # CW113 au Round 1 👌

Quelle est la prochaine étape pour Paddy?

Branchez-vous sur # CW113 sur @UFCFightPass pic.twitter.com/gC1OzYlS31

– Cage Warriors (@CageWarriors) 20 mars 2020

Carte préliminaire de Cage Warriors 113

Perry Goodwin bat. Steve Aimable via décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Coner Hignett bat. Darren O’Gorman via KO (coup de poing) – Tour 3, 2:12

Au bord de la défaite! 🤯

Coner Hignett avec un énorme retour de KO au # CW113 pic.twitter.com/4FI4nMJf3M

– Cage Warriors (@CageWarriors) 20 mars 2020

Adam Amarasinghe déf. Jake Bond par KO (genou et coup de poing) – Tour 1, 4:59

Jamie Richardson bat. Matthew Bonner via décision unanime (30-27, 30-26, 30-26)

James Hendin bat. Kris Edwards via décision unanime (30-27, 30-26, 30-25)

Aidan Stephen bat. Jack Collins via TKO (coudes) – Tour 1, 1:24

Kingsley Crawford bat. Lewis Monarch via la soumission (étranglement triangle) – Round 2, 2:45

