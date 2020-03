Cage Warriors, Vettori, Eubanks, Nicksick

L’épisode n ° 260 du podcast «The MMA Road Show with John Morgan» est désormais disponible en streaming et en téléchargement.

Le journaliste principal de MMA Junkie, John Morgan, anime l’émission tout en parcourant le monde pour couvrir le sport.

Las Vegas est en lock-out, mais vous ne pouvez pas empêcher John Morgan et Cold Coffee de se réunir pour parler MMA. Simon Head de MMA Junkie se joint à vous pour aider à prévisualiser le seul événement MMA majeur ayant lieu ce week-end, Cage Warriors 113. De plus, écoutez les interviews de Morgan avec les combattants de l’UFC Marvin Vettori et Sijara Eubanks, ainsi qu’avec Eric Nicksick de Xtreme Couture.

Découvrez-le sur iTunes ou sur themmaroadshow.com. Vous pouvez également vous abonner via RSS.

