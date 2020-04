Cal Ellenor ne se soucie pas de qui il se bat ensuite – il veut juste se battre

Le match Cal Ellenor contre James Gallagher a de nouveau été abandonné.

La paire a été jumelée pour la première fois en septembre dernier lors du tournoi principal de Bellator Dublin, mais Ellenor a été forcée de quitter la carte en raison de problèmes d’autorisation médicale. Ils ont été retravaillés pour se battre en février dans une autre tête d’affiche de Dublin, mais c’est Gallagher qui a été forcé de quitter en raison d’une blessure.

Enfin, ils ont été jumelés pour l’événement principal de la prochaine carte Bellator Londres le 16 mai. Mais, en raison de l’épidémie de coronavirus, les trois prochains événements Bellator ont été suspendus indéfiniment.

Cela signifie que cela fait plus d’un an qu’Ellenor (8-2 MMA, 1-0 BMMA) s’est battu pour la dernière fois, lorsqu’il a présenté Nathan Greyson au premier tour au Bellator Europe 1 à Newcastle. Maintenant, il a hâte d’y retourner, quel que soit l’adversaire.

“De toute évidence, c’est un bon combat pour trouver où en est la division et des trucs comme ça”, a déclaré Ellenor au MMA Junkie. “J’ai l’impression que c’est aussi un bon combat stylistique. De toute évidence, il a été construit maintenant, mais en même temps, cela fait aussi longtemps que je le fais maintenant, c’est juste comme, je ne me dérange pas si je combatte James ou non. Je veux juste combattre quelqu’un. Donc, si c’est James, et que ça revient, je pense que le combat finira par arriver un jour, mais si c’est notre prochain combat, alors cool. Sinon, c’est ce que c’est. »

Tout au long des annulations, la conversation trash avant le combat a continué de s’accumuler, et les deux se sont engagés dans une confrontation passionnée et ont dû être séparés lorsque Gallagher a affronté Ellenor lors de l’événement de démonstration Bellator à New York le mois dernier.

Mais Ellenor ne s’inquiète pas du fait que le match risque de retomber. Il est convaincu qu’ils se battront malgré tout, à un moment donné de leur carrière.

“J’ai l’impression que nous allons nous rencontrer sur le même chemin de toute façon, donc je veux juste me battre”, a déclaré Ellenor. “S’ils disent que James est le prochain, je signerai à nouveau comme je l’ai fait à chaque fois et, sinon, qui que ce soit le prochain, je me battrai de toute façon. Je veux juste être occupé et recommencer à être actif. »

