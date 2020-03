Cal Ellenor remet en question le retrait de Bellator Dublin de James Gallagher: “Il avait l’air bien”

Bien qu’il semble y avoir plus d’intérêt que jamais dans un combat entre James Gallagher et Cal Ellenor avant leur troisième combat prévu dans l’événement principal de Bellator Londres le 16 mai, le natif de Sunderland se demande toujours si le poids coq irlandais a vraiment été forcé de quitter son deuxième réservation en raison d’une blessure.

Gallagher s’est opposé à ce qu’Ellenor remette en cause sa blessure lors d’un récent épisode du podcast Eurobash de MMA Fighting. En réponse à l’interview, cette semaine sur le podcast, le prospect britannique 8-2 a expliqué pourquoi il avait des questions concernant la sortie de son rival du projet de loi avant le Bellator Dublin.

“Il a dit sur votre podcast qu’il ne pouvait même pas soulever son sac de sport, mais le lendemain, il a sorti une photo de lui sur son Instagram avec son sac de sport sur l’épaule, donc j’ai pensé que c’était un peu ridicule », A déclaré Ellenor à Eurobash.

“Et puis, le voir parader au sujet du Bellator Dublin comme un paon samedi – sauter partout quand les combats étaient en cours quand il est censé se battre de toute façon et il s’est retiré avec une blessure.”

Ellenor a également décrit comment Gallagher a quitté le 3Arena samedi avant d’avoir eu l’occasion de s’affronter devant la foule de Dublin.

«Ce qui devait également se produire, c’est qu’entre Charlie Ward et l’événement principal, nous devions entrer dans la cage», a révélé Ellenor. «Je sentais que pour quelqu’un qui parle toujours de ses fans, c’était un peu merdique de ne pas y entrer. Nous devions faire une petite interview là-dedans. De toute évidence, il était l’événement principal là-bas, et il a choisi de ne pas le faire et est parti.

«Je pensais que c’était un peu merdique, mais à part ça, je voulais juste le combattre maintenant. C’est juste une de ces choses quand vous pensez à quelqu’un depuis si longtemps, je veux juste mettre le clou dans le cercueil. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il restait fidèle à son scepticisme concernant la blessure de Gallagher, Ellenor a fait référence au comportement du combattant de Strabane lors du combat de ses coéquipiers Kiefer Crosbie contre Ivan Furtado.

“S’il est véritablement blessé, c’est ce que c’est, mais pour le voir, je ne pensais pas qu’il avait l’air blessé”, a déclaré Ellenor. “Quand nous avons fait notre face, cela ne l’a pas empêché de lever les mains. Le jour où il s’est retiré, il faisait des vidéos de selfie dans sa voiture, il avait l’air bien.

«Le voir sauter pendant que Kiefer Crosbie se battait samedi soir, ça ressemblait à un homme qui pouvait se battre contre moi. Si vous pouvez sauter comme un idiot, vous pouvez certainement vous battre. On dirait qu’il blague. ”

Malgré deux combats annulés entre eux jusqu’à présent, Ellenor a déclaré qu’il pouvait ressentir un sentiment d’intrigue grandissant autour du concours.

“J’ai l’impression que ça suscite beaucoup plus d’intérêt maintenant”, a déclaré Ellenor. «Les gens veulent juste que cela se fasse, et plus cela prend du temps à se produire, plus ça me met à bout, James et moi. Je pense qu’il est probablement le même que moi. J’en ai assez de devoir me préparer pour lui et il est probablement le même que moi – c’est pourquoi je pense que c’est un peu différent maintenant.

«Je veux juste me battre, j’en ai assez de devoir le voir ou d’avoir à parler de lui. Je veux juste me battre maintenant. “

Découvrez l’apparence de Cal Ellenor sur l’Eurobash de cette semaine. Il commence à 59h00.