Calvin Kattar cherche à éloigner Jeremy Stephens à chaque tour

Calvin Kattar pense qu’il est dans un concours passionnant avec Jeremy Stephens.

Kattar (20-4 MMA, 4-2 UFC) affrontera Stephens à l’UFC 249 à Brooklyn, New York, en avril dans un affrontement qui opposera deux attaquants divertissants qui ont des capacités de fin de combat.

Bien qu’il affronte un adversaire qui en a perdu trois d’affilée, Kattar considère toujours Stephens comme un adversaire digne. Il pense que Stephens aura un peu plus de motivation avec le dos contre le mur.

“Les dérapages peuvent se produire lorsque vous combattez les meilleurs gars du monde”, a déclaré Kattar au MMA Junkie. «Je suis sûr qu’il sortira fort comme un gars qui cherche à garder son emploi, et je serai là pour le mettre à l’écart à chaque tour. (Cela) devrait permettre un combat passionnant sur une carte déjà empilée. »

Initialement prévu pour s’affronter à l’UFC 248 en mars, Stephens (28-17 MMA, 15-16 UFC) a subi une blessure non divulguée qui a repoussé le combat d’un mois. Les deux combattants peuvent être à des points légèrement différents de leur carrière, mais Kattar est plus concentré sur le rebond de sa dernière perte contre Zabit Magomedsharipov avec une performance impressionnante.

“Jeremy a demandé ce combat”, a déclaré Kattar. «Actuellement, il est le combattant le mieux classé, donc cela a du sens pour moi. Mais il ne s’agit pas vraiment de savoir à qui je me bats, mais de sortir et de concourir au mieux de mes capacités chaque fois que j’interviens. Si je suis capable de le faire, je suis capable de battre n’importe qui dans la division. “

Lors de sa dernière sortie, Kattar a survolé la moitié du monde pour affronter l’un des meilleurs espoirs de la division, Magomedsharipov, en territoire hostile. Bien qu’il s’agisse de l’événement principal, le combat n’a duré que trois rounds. Kattar a commencé à monter fort au troisième tour, mais finalement ce n’était pas suffisant.

Kattar a cependant pu tirer plusieurs points positifs de la perte.

“J’appartiens à plus de ces grands moments contre les meilleurs gars du monde”, a déclaré Kattar. «Je veux gagner plus de ces opportunités, et la prochaine fois je capitaliserai. Que ce soit à la maison ou en territoire ennemi, cela n’a pas beaucoup d’importance pour moi – je me nourris des deux. “

Kattar affronte peut-être quelqu’un qui est actuellement en train de perdre, mais Stephens est mieux classé, ce qui devrait rapprocher Kattar des cinq premiers avec une victoire.

“Une victoire sur Stephens me rapproche de l’objectif ultime de devenir champion du monde”, a déclaré Kattar. «Tout au long de 2020, je poursuivrai cet objectif.»

