Calvin Kattar contre Jeremy Stephens réservation en cours

L’UFC 249 est sur le point de gagner un autre gros match.

La promotion vise les poids plumes Calvin Kattar et Jeremy Stephens pour s’affronter lors d’un combat du 18 avril à Brooklyn, New York.

MMA Junkie a confirmé la nouvelle auprès de plusieurs personnes connaissant la situation après un premier rapport de MMA Fighting. Les personnes ont demandé l’anonymat car la promotion n’a pas encore fait d’annonce officielle.

Plus tôt ce mois-ci, Kattar (20-4 MMA, 4-2 UFC) et Stephens (28-17 MMA, 15-16 UFC) ont verbalement accepté de se battre le 7 mars à l’UFC 248. Cependant, Stephens a subi une blessure non divulguée avant la fin du combat. finalisé.

Kattar (20-4 MMA, 4-2 UFC) vient de subir une perte étroite dans sa première tête d’affiche de l’UFC. Il a subi une perte de décision face à Zabit Magomedsharipov à l’UFC sur ESPN + 21 en novembre. Avant ce combat, Kattar, 31 ans, avait remporté 12 des 13.

Stephens (28-17 MMA, 15-16 UFC) roule actuellement sur un skid sans victoire en quatre combats. “Lil ‘Heathen” n’a plus gagné depuis un KO de Josh Emmett à l’UFC sur FOX 28 en février 2018 et a depuis abandonné les combats contre Yair Rodriguez, Magomedsharipov et Jose Aldo.

L’UFC 249 se déroule le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, New York. La carte principale est diffusée en pay-per-view après les préliminaires attendus pour ESPN et les premiers préliminaires sur ESPN + / UFC Fight Pass.

Avec l’ajout, la gamme UFC 249 comprend désormais:

Champ Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson – pour le titre léger

Jessica Andrade contre Rose Namajunas

Uriah Hall contre Ronaldo Souza

Ben Rothwell contre Gian Villante

Ottman Azaitar contre Khama Worthy

Calvin Kattar contre Jeremy Stephens

.