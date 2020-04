Calvin Kattar: l’annulation de l’UFC 249 est «nulle», mais «je reste prêt» pour «Fight Island»

Calvin Kattar avait le sentiment que l’UFC 249 était condamné. Cela ne l’a pas empêché de se préparer pour une éventuelle confrontation contre Jeremy Stephens. Quelques semaines avant le report de la carte du 18 avril, il a mis de longues heures et a fait tout son possible pour préparer le combat.

Quand il a finalement appris que le spectacle avait été annulé, c’était comme un coup de poing.

“C’était nul”, a déclaré Kattar au MMA Fighting. «J’étais à fond. J’étais à fond depuis le début, même quand j’ai dit [there was] 0 pour cent [the show would happen], Je m’entraînais toujours comme si c’était à 100%. Je ne veux pas ajuster les choses que je peux contrôler en fonction des choses que je ne peux pas. Je mets toujours mon meilleur pied en avant. Restez dans le présent à chaque séance, entraînement après entraînement, et je garde cet état d’esprit.

«Je ne me concentre pas trop loin. Je reste juste dans l’instant, travaillant dur, et de bonnes choses se produisent lorsque vous restez dans cette zone. Je n’ai pas été pris dans les hypothèses. Je me sentais comme trop de gens se livraient à ces choses, et quand cela se produit, cela vous laisse à l’envers et partout, et pas dans un état mental sain et prêt à concourir. “

Kattar venait juste de commencer à croire que l’événement pourrait réellement se produire. Mais les choses ont rapidement empiré.

“[The UFC] m’a envoyé des confirmations sur les itinéraires de vol, [and] J’avais presque 100 ans [percent],” il a dit. «Je me suis dit, wow, ça va vraiment arriver. Être ici aujourd’hui sans que cela se produise, et les montagnes russes de savoir si ça allait tomber ou non, c’est dommage que le combat ne se passe pas. Mais certaines choses sont hors de votre contrôle. “

Se battre à l’UFC 249 signifiait un salaire pour Kattar, mais au-delà de son propre gain financier, le natif du Massachusetts était impatient de donner aux gens quelque chose à apprécier en dehors de la couverture des coronavirus qui dominait les nouvelles.

“Je sais que beaucoup de gens étaient ravis que cela se produise”, a déclaré Kattar. «J’espérais organiser un spectacle pour eux et leur donner quelque chose à encourager, à se passionner. Ramenez une sorte de normalité à leur vie, car en ce moment tout le monde en est le plus éloigné. »

En ce qui concerne l’avenir immédiat, Kattar est coincé dans l’inconnu comme tout le monde. L’UFC a effectivement communiqué avec lui et son équipe pour leur faire savoir qu’ils étaient prêts, car l’émission devait se poursuivre à un moment donné.

“Jusque là [the UFC has] fait par moi, jusqu’à ce point », at-il dit. «Je n’ai rien à penser d’autre. Ils ont essayé de rendre l’événement possible. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que cela se fasse en toute sécurité. Cela ne s’est tout simplement pas déroulé sur celui-ci.

“Pour ce qui est d’aller de l’avant, on me dit que ce sera une attente d’environ 30 jours, et ceux qui sont sous contrat et prêts à partir auront le premier arrivé, premier servi. Donc pour moi, je ne saute pas un battement. C’est un style de vie pour moi. Mes objectifs sont plus grands que la pandémie. J’ai l’intention de rester occupé, de rester prêt à partir et d’essayer de prendre une longueur d’avance sur la compétition. »

Le président de l’UFC, Dana White, a promis d’aider les combattants qui pourraient être dans une situation financière difficile en raison du bouleversement du calendrier. Kattar est confiant que l’UFC tiendra ses promesses.

“Bien sûr, nous voulons être payés pour ce que nous faisons”, a-t-il déclaré. “Je m’entraîne depuis 13 semaines, [and] il y a un coût associé à cela. Je sais que l’UFC fera ce qu’il faut. Ils ne m’ont pas encore déçu.

«C’est une entreprise debout qui planifie et dit qu’elle va faire la bonne chose. Je vais leur donner la possibilité de le faire pendant que je m’assois et me concentre sur la formation. “

Pour les combattants comme Kattar, il ne semble pas y avoir de lumière au bout du tunnel étant donné l’humeur austère à travers le monde en ce moment. Mais s’il y a un point positif pour le combattant de 32 ans, on apprend que White et l’UFC construisent actuellement une infrastructure sur une île où des combats peuvent avoir lieu dans un proche avenir.

White l’a surnommée «Fight Island» et Kattar est plus que prêt à être l’un des premiers habitants à y résider.

“Cela semble génial”, a déclaré Kattar. “Je ne peux pas attendre. Enregistre-moi. Nous pouvons rivaliser et peut-être que nous pourrons même y mettre en quarantaine. Cela me semble amusant.

«C’était une belle distraction d’avoir quelque chose à entraîner au cours des deux dernières semaines. Maintenant, nous espérons «Fight Island». Au bout du compte, si l’occasion se présente, j’ai hâte d’essayer de me préparer pour cette opportunité. Cela me semble être une excellente option. »