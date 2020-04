Calvin Kattar se concentre sur le combat, pas sur le coronavirus

Jour après jour, l’attention internationale est largement portée sur la pandémie de coronavirus. Quand cela se finira-t-il? Comment ça va finir? Quel sera son impact?

Contrairement aux masses, Calvin Kattar ne se livre pas à la spéculation. Au lieu de cela, le poids plume basé à Boston se concentre sur une chose: son combat du 18 avril à l’UFC 249.

Comme pour d’autres événements sportifs, il est incertain que l’UFC 249 aura lieu comme prévu – bien que le président de l’UFC, Dana White, semble certainement confiant qu’il y arrivera.

Devant tirer le meilleur parti des cartes qui lui ont été distribuées, Kattar s’est adapté pour surmonter les obstacles. De la course dans la neige au déplacement d’une salle de sport de fortune dans son entrée, Kattar a tiré le meilleur parti de ce qu’il a. Son ingéniosité le fait se sentir comme Tony Ferguson, a-t-il plaisanté.

“Il y avait certainement beaucoup d’ajustements à faire, mais j’essaie vraiment de rester concentré”, a récemment déclaré Kattar au MMA Junkie. «Certaines portes se ferment. J’apprécie ceux qui sont encore ouverts, et j’essaie de faire entrer le travail partout où je peux. Je plaisante et je dis que je fais Tony Ferguson (explétif), mec. Je fais des séances d’entraînement de Tony Ferguson. J’essaie juste de le faire entrer cependant, n’importe où, n’importe quoi pour garder cette sueur. “

Des ajustements physiques ont dû être effectués. Cependant, mentalement, Kattar a dû faire le contraire – ne rien changer. Kattar (20-4 MMA, 4-2 UFC) a indiqué qu’il se tromperait s’il n’était pas concentré sur Stephens (28-17 MMA, 15-16 UFC).

Kattar a déclaré qu’il bloquait toutes les spéculations sur l’endroit où cela allait se produire, ou s’il y aurait des changements imprévus. Kattar a déclaré qu’il avait retiré une page du manuel d’une autre figure sportive de la Nouvelle-Angleterre: l’entraîneur-chef des New England Patriots, Bill Belichick.

“Nous nous assurons simplement que nous entrons dans le travail, et les résultats se produiront si vous mettez continuellement le travail tous les jours”, a déclaré Kattar. «Au lieu de nous concentrer sur le (coronavirus), nous avons cet état d’esprit Patriots / Bill Belichick. Je garde cet état d’esprit au quotidien. Je suis sur cette prochaine session. J’ai eu une séance ce matin. C’était mon objectif principal. J’étais pleinement présent. Je ne pensais pas au combat ni à la façon dont ça se passe. Je suis juste au moment de chaque session, je me concentre sur cette session de formation. Ensuite, c’est ce que je mange après. Ensuite, c’est la prochaine session. Je reste dans le présent et j’essaie de ne pas trop me laisser entraîner dans ce qui va arriver. »

Quant à la confrontation avec Stephens, Kattar est excité. En dépit de la séquence de trois défaites de Stephens, Kattar ne discrédite pas les capacités de son adversaire.

“Je pense que nous savons tous à quoi nous attendre quand il s’agit de lui”, a déclaré Kattar. “Il va sortir des flingues flamboyantes – surtout être 0-3 dans ses trois derniers combats. Ils étaient tous contre des adversaires de haut niveau et parmi les 10 meilleurs. C’est ce qui se passe lorsque vous combattez les meilleurs gars du monde. C’est une raison de plus pour laquelle j’ai l’impression qu’il va sortir et (essayer) de le faire. Il ne me faut pas trois (tours) pour avoir ce sentiment de sortir et de vouloir vous sortir. Vous avez deux combattants affamés qui y entrent. Je pense que c’est un super match. “

Il n’y a pas beaucoup de combattants entre lui et un tir au titre, a déclaré Kattar. Une victoire sur Stephens le ramènerait dans la conversation comme l’un des meilleurs des meilleurs à 145 livres.

“Une victoire sur Jeremy Stephens me remet tout de suite dans le mélange des meilleurs prétendants de la division”, a déclaré Kattar. «Je ne regarde pas derrière Jeremy. Je vais évidemment m’occuper des affaires avec Jeremy. Je pense que cette liste devient de plus en plus petite. »

