candidates pour la saison 4

La série Contender de Dana White est devenue un point focal pour les combattants sur la scène régionale. Depuis sa création en 2017, l’original estival UFC Fight Pass devenu ESPN + a supprimé une partie de la conjecture pour les nouveaux venus essayant de faire les choses en grand.

Avec le président de l’UFC Dana White et les entremetteurs Mick Maynard et Sean Shelby cageside, les enjeux sont élevés. Obtenez une victoire impressionnante et passionnante sur le spectacle, et vous y êtes.

Selon les rumeurs d’une date de début fin juin, la saison 4 de DWCS est presque là. Les files d’attente n’ont pas encore été annoncées, mais une planification avancée est en cours. Bien qu’il y ait des centaines de combattants qualifiés pour participer à l’émission, nous allons limiter chaque pool divisionnaire à 10 combattants que vous devriez vous attendre à voir sur l’émission cet été.

Dans le dernier épisode, nous présentons 10 combattantes méritantes…

* * * *

Erin Blanchfield

Record: 5-1

Âge: 20

La taille: 5’4 ″

Lieu de naissance: New York

Catégorie de poids: Poids mouche

Six combats dans sa carrière professionnelle, Erin Blanchfield n’a perdu qu’une seule fois – une décision partagée serrée avec la combattante actuelle de l’UFC, Tracy Cortez, en février 2019. Elle a participé quatre fois sous la bannière de l’Invicta FC et en a remporté trois. Elle détient des victoires sur les notables Victoria Leonardo et Kay Hansen. Elle a terminé deux combats consécutifs par coup de tête et Americana, ce qui montre sa polyvalence. A 20 ans, rien ne presse. Cependant, Blanchfield est prêt à passer à l’étape suivante sur DWCS.

Lupita Godinez

Record: 4-0

Âge: 26

La taille: 5’2 ″

Lieu de naissance: Aguascalientes, Mexique

Catégorie de poids: Paille

Née au Mexique, Lupita Godinez a amené ses talents vers le nord, au-delà de deux frontières, au Canada. Après des victoires aux États-Unis et au Mexique, Godinez a ajouté «The Great White North» à son curriculum vitae en novembre dernier. Au BTC 8, Godinez a remporté le titre de poids coq vacant de la promotion, allant tous les cinq tours contre le combattant du pays d’origine Lindsay Garbatt. Bien qu’il soit assez tôt dans la carrière de Godinez, DWCS serait un excellent indicateur pour voir où elle en est. Si le pire vient au pire, elle devra retourner sur la scène régionale pour plus de netteté. Quoi qu’il en soit, l’expérience d’apprentissage de DWCS l’aidera à mesure qu’elle progresse.

Plus de combattants sur la page suivante:

1 2 3 4… 5.