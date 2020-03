Candidats de poids moyen pour la saison 4

La série Contender de Dana White est devenue un point focal pour les combattants sur la scène régionale. Depuis sa création en 2017, l’original estival UFC Fight Pass devenu ESPN + a supprimé une partie de la conjecture pour les nouveaux venus essayant de faire les choses en grand.

Avec le président de l’UFC Dana White et les entremetteurs Mick Maynard et Sean Shelby cageside, les enjeux sont élevés. Obtenez une victoire impressionnante et passionnante sur le spectacle, et vous y êtes.

Selon la rumeur d’une date de début fin juin 2020, la saison 4 de DWCS est presque là. Les files d’attente n’ont pas encore été annoncées, mais une planification avancée est en cours. Bien qu’il y ait des centaines de combattants qualifiés pour participer à l’émission, nous allons limiter chaque pool divisionnaire à 10 combattants que vous devriez vous attendre à voir sur l’émission cet été.

Ensuite, les poids moyens…

****

KB Bhullar

Record: 8-0

Âge: 28

La taille: 6’4 ″

Lieu de naissance: Edmonton, Alberta, Canada

L’un des premiers poids moyens du Canada, KB Bhullar est sans défaut dans sa carrière de MMA. Les promotions majeures ont toujours besoin de poids moyens prometteurs, ainsi que de combattants qui repoussent les limites et étendent le pouvoir du MMA dans les pays non américains. Bhullar du Canada coche ces deux cases. L’un des meilleurs combattants livre pour livre dans «The Great White North», Bhullar a ajouté un vétéran de l’UFC à son curriculum vitae en septembre lorsqu’il a vaincu Matt Dwyer par décision unanime à Unified MMA 38. Il est important de noter que Bhullar se remet d’une opération chirurgicale . S’il était prêt, Bhullar devrait être une chaussure – facile.

Kyle Daukaus

Record: 9-0

Âge: 27

La taille: 6’1 ″

Lieu de naissance: Philadelphie, Pennsylvanie

L’été dernier, Kyle Daukaus a été ignoré dans la série Contender de Dana White. Alors que le président de l’UFC était satisfait de la performance de Daukaus, il pensait que les poids moyens avaient besoin de plus de travail sur la scène régionale. Depuis ce temps, Daukaus a mis le pied sur la pédale d’accélérateur. Le champion CFFC des poids moyens a remporté deux autres victoires depuis le DWCS de l’été dernier. Les deux victoires étaient des soumissions d’étranglement D’arce de deuxième ronde. Spécialiste de la soumission, Daukaus possède une attaque de grappling bien équilibrée qui complète ses capacités de frappe. Les espoirs de poids moyen invaincus de vingt-sept ans ne sont pas un produit commun, donc le DWCS devrait accueillir Daukaus à bras ouverts.

Plus de combattants sur la page suivante:

1 2 3… 4.