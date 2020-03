Candidats légers pour la saison 4

La série Contender de Dana White est devenue un point focal pour les combattants de la scène régionale qui cherchent à passer au niveau supérieur. Depuis sa création en 2017, l’original estival UFC Fight Pass devenu ESPN + a supprimé une partie de la conjecture pour les nouveaux venus essayant de faire les choses en grand.

Avec le président de l’UFC Dana White et les entremetteurs Mick Maynard et Sean Shelby cageside, les enjeux sont élevés. Obtenez une victoire impressionnante et passionnante sur le spectacle, et vous y êtes.

Selon la rumeur d’une date de début fin juin 2020, la saison 4 de DWCS est presque là. Les files d’attente n’ont pas encore été annoncées, mais une planification avancée est en cours. Bien qu’il y ait des centaines de combattants qualifiés pour participer à l’émission, nous allons réduire chaque pool divisionnaire à 10 que vous devriez vous attendre à voir sur l’émission cet été.

Ensuite, les poids légers.

Rafael Alves

Record: 18-9

Âge: 29

La taille: 5’7 ″

Lieu de naissance: Belem, Para, Brésil

Rafael Alves était censé participer à la saison 3 de DWCS. Le président de l’UFC, Dana White, a assisté à la dernière bataille d’Alves en avril 2019. Impressionné par ce qu’il a vu, White a offert à Alves une place sur la liste. Cependant, pour des raisons inconnues, l’offre n’est pas devenue réalité. Alves n’a pas combattu sur DWCS – et n’a pas participé depuis ce combat d’avril. En supposant que l’offre soit toujours valable, Alves est un excellent ajout à la gamme DWCS. Il apporte le savoir-faire des vétérans, de l’excitation et de la rondeur. Ce n’était pas une tendance directe pour Alves lors de la montée du classement régional, mais le produit actuel est bon. DWCS le prouverait.

Mike Breeden

Record: 8-2

Âge: 30

La taille: 5’10 ”

Lieu de naissance: États Unis

Un attaquant excitant et tape-à-l’œil, Mike Breeden a construit une bobine de surbrillance profonde à seulement 10 combats dans sa carrière professionnelle. Entraîné par James Krause au Glory MMA and Fitness, Breeden a amélioré tous les aspects de son jeu depuis ses débuts professionnels en 2017. Lors de son dernier combat au LFA 77 en septembre 2017, Breeden a fait tourner les têtes avec son KO volant au genou de Brandon Jenkins. La victoire a prolongé sa séquence de victoires à trois, juste à temps pour être recruté pour la saison 4 de DWCS.

