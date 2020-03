Candidats poids coq pour la saison 4

La série Contender de Dana White est devenue un point focal pour les combattants sur la scène régionale. Depuis sa création en 2017, l’original estival UFC Fight Pass devenu ESPN + a supprimé une partie de la conjecture pour les nouveaux venus essayant de faire les choses en grand.

Avec le président de l’UFC Dana White et les entremetteurs Mick Maynard et Sean Shelby cageside, les enjeux sont élevés. Obtenez une victoire impressionnante et passionnante sur le spectacle, et vous y êtes.

Selon les rumeurs d’une date de début fin juin, la saison 4 de DWCS est presque là. Les files d’attente n’ont pas encore été annoncées, mais une planification avancée est en cours. Bien qu’il y ait des centaines de combattants qualifiés pour participer à l’émission, nous allons réduire chaque pool divisionnaire à 10 combattants que vous devriez vous attendre à voir sur l’émission cet été.

Ensuite, les poids coqs…

Jose Johnson

Record: 11-5

Âge: 24

La taille: 6’0 ″

Lieu de naissance: Flint, Mich.

En novembre 2019, Jose Johnson a fait sentir sa présence avec un seul coude vicieux. Au LFA 78, Johnson a affronté Rafael Costa, l’un des meilleurs espoirs brésiliens. Alors que le combat approchait de la marque des deux minutes, Johnson a posé un coude propre qui aplati Costa au sol. La manière brutale dont le combat s’est terminé a créé un moment fort – qui est devenu viral en quelques heures. Le KO était le cinquième de Johnson en autant de combats. Huit de ses 11 victoires sont venues à bout de la distance. Les cuivres de l’UFC soulignent à quel point ils aiment les combattants passionnants sur DWCS. Johnson s’adapte au moule.

Taylor Lapilus

Record: 16-3

Âge: 27

La taille: 5’6 ″

Lieu de naissance: France

Le mandat de quatre combats de Taylor Lapilus à l’UFC s’est terminé de façon surprenante. Le combattant français est allé 3-1 à l’UFC de 2015-2016 avec des victoires sur Rocky Lee, Ulka Sasaki et Leandro Issa. Sa seule perte promotionnelle est venue à Erik Perez. Partenaire d’entraînement de Francis Ngannou et Ciryl Gane sous l’entraîneur Fernand Lopez, Lapilus vise un retour à l’UFC en 2020. Avec la légalisation française du MMA qui entrera en vigueur en février, Lapilus semble être une signature de lay-up pour un retour UFC dans son pays d’origine. Quelle meilleure façon de remettre son pied dans la porte que DWCS?

