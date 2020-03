Candidats poids lourds pour la saison 4

La série Contender de Dana White est devenue une plateforme clé pour les combattants de la scène régionale. Depuis sa conception, l’original estival UFC Fight Pass devenu ESPN + a supprimé une partie de la conjecture pour les nouveaux venus essayant de le faire grand.

Avec le président de l’UFC Dana White et les entremetteurs Mick Maynard et Sean Shelby côté cage, les enjeux sont élevés. Vivez une victoire impressionnante et excitante dans la série, vous y êtes.

Selon les rumeurs concernant une date de début fin juin 2020, la quatrième saison de DWCS n’est pas loin. Les files d’attente n’ont pas encore été annoncées, mais une planification avancée est en cours. Bien qu’il y ait des centaines de combattants qualifiés pour participer à l’émission, nous allons réduire chaque pool divisionnaire à 10 combattants que vous devriez voir participer à l’émission cet été.

Ensuite, les poids lourds légers.

Ibo Aslan *

Record: 8-0

Âge: 23

La taille: 6’2 ″

Lieu de naissance: L’Autriche

Partenaire d’entraînement principal du concurrent des poids lourds légers Aleksandar Rakic, Ibo Aslan est le prochain poids lourd léger bestial à sortir d’Autriche. En regardant le physique d’Aslan, il n’est pas surprenant que sa force et sa puissance soient supérieures à la moyenne. Il correspond à la pièce. Spécialiste du terrain, Aslan a terminé la majorité de ses adversaires sur la distance. En compétition pour les meilleures promotions régionales autrichiennes Vendetta et Austrian FC, Aslan a éliminé le who’s who des combattants de son pays d’origine – et il cherchera à poursuivre ce succès sur la série estivale.

* = La participation d’Aslan à la saison 4 du DWCS a déjà été confirmée

Dustin Jacoby *

Record: 11-5

Âge: 31

La taille: 6’4 ″

Lieu de naissance: Fort Morgan, Colo.

Les fans qui ne suivent que les promotions grand public peuvent reconnaître Dustin Jacoby. Un combattant pro du MMA depuis 2010, Jacoby a participé à l’UFC (deux fois), au WSOF (une fois), au Titan FC (une fois) et au Bellator (deux fois). Jacoby a également participé 11 fois au kickboxing GLORY. Malgré quelques difficultés dans sa carrière de kickboxing dès le début, Jacoby a tourné un coin en 2015. Il a remporté ses cinq derniers combats GLORY – tous qu’il a terminé à distance. Le membre de Factory X testera les eaux à 205 livres et se propulsera dans les rangs de l’UFC.

* = La participation de Jacoby à la saison 4 du DWCS a déjà été confirmée

