Candidats poids lourds pour la saison 4

La série Contender de Dana White est devenue un point focal pour les combattants sur la scène régionale. Depuis sa création en 2017, l’original estival UFC Fight Pass devenu ESPN + a supprimé une partie de la conjecture pour les nouveaux venus essayant de faire les choses en grand.

Avec le président de l’UFC Dana White et les entremetteurs Mick Maynard et Sean Shelby cageside, les enjeux sont élevés. Obtenez une victoire impressionnante et passionnante sur le spectacle, et vous y êtes.

Selon la rumeur d’une date de début fin juin 2020, la saison 4 de DWCS est presque là. Les files d’attente n’ont pas encore été annoncées, mais une planification avancée est en cours. Bien qu’il y ait des centaines de combattants qualifiés pour participer à l’émission, nous allons réduire chaque pool divisionnaire à 10 combattants que vous devriez vous attendre à voir sur l’émission cet été.

Nous commençons par les grands garçons – poids lourds.

Hugo Cunha

Record: 5-0

Âge: 27

La taille: 6’4 ″

Lieu de naissance: Rio de Janeiro

Le Brésil est connu pour ses racines dans le jiu-jitsu, mais Hugo Cunha vit de sa lutte. Entraîneur d’Alex Oliviera, de Thiago Santos et plus encore, Cunha est très apprécié des Brésiliens pour ses capacités de lutte, mais ses compétences au sol ne s’arrêtent pas là. Cunha a également une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. En compétition pour le Future FC, le Titan FC et le WOCS, Cunha a terminé ses cinq combats professionnels. Il est vert, mais il s’améliore. Quelle meilleure façon de savoir s’il est prêt pour les grandes ligues que DWCS?

Chris Daukaus

Record: 8-3

Âge: 30

La taille: 6’2 ″

Lieu de naissance: crême Philadelphia

Frère du concurrent de la saison 3 du DWCS, Kyle Daukaus, Chris Daukaus mérite également sa solution. Après avoir commencé sa carrière à 2-2, Daukaus a remporté six des sept matchs. Sa seule perte dans le tronçon est venue contre Azunna Anyanwu – un combat qu’il gagnait largement. Daukaus est actuellement réservé pour faire face à un ancien de DWCS Shawn Teed, l’un des trois hommes à détenir des victoires sur Daukaus. Si Daukaus défend avec succès son titre CFFC et venger une perte dans le processus, DWCS devrait être le prochain.

