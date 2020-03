Candidats poids mouche pour la saison 4

La série Contender de Dana White est devenue un point focal pour les combattants sur la scène régionale. Depuis sa création en 2017, l’original estival UFC Fight Pass devenu ESPN + a supprimé une partie de la conjecture pour les nouveaux venus essayant de faire les choses en grand.

Avec le président de l’UFC Dana White et les entremetteurs Mick Maynard et Sean Shelby cageside, les enjeux sont élevés. Obtenez une victoire impressionnante et passionnante sur le spectacle, et vous y êtes.

Selon les rumeurs d’une date de début fin juin, la saison 4 de DWCS est presque là. Les files d’attente n’ont pas encore été annoncées, mais une planification avancée est en cours. Bien qu’il y ait des centaines de combattants qualifiés pour participer à l’émission, nous allons réduire chaque pool divisionnaire à 10 combattants que vous devriez vous attendre à voir sur l’émission cet été.

Ensuite, les masselottes…

Jeffrey Molina

Record: 7-2

Âge: 22

La taille: 5’6 ″

Lieu de naissance: Lakewood, N.J.

En ce qui concerne les apparitions en cage, Jeffrey Molina est l’un des combattants de 22 ans les plus expérimentés de tout le MMA. Le produit Glory MMA and Fitness est l’une des armes secrètes du gymnase, ayant remporté six combats consécutifs. Avec un taux de finition de 100%, Molina apporte un savoir-faire de tuer ou d’être tué à la division des poids mouches. Lors de son dernier combat en février, Molina a étouffé le vétéran de 16 combats Kenny Porter. Il n’existe pas une tonne de meilleurs poids volants sur la scène régionale, de sorte que les vrais tests seront rares. Dans le pire des cas, Molina monte sur DWCS et perd. Il n’y a aucun mal à cela. Ce sera gagner ou apprendre. Une chose est sûre, cependant: un jour, Molina sera à l’UFC. Le ciel est la limite.

Richard Palencia

Record: 7-0

Âge: 30

La taille: 5’7 ″

Lieu de naissance: Phénix

Ça a été une brûlure lente pour Richard Palencia, mais il commence enfin à faire tourner les têtes. Depuis ses débuts professionnels en 2015, Palencia a concouru pour LFA, Combate Americas et RITC, entre autres promotions. Formation sous John Crouch and Co. au laboratoire MMA à Phoenix, Palencia reçoit régulièrement des représentants contre des partenaires de formation de premier plan. À ce jour, Palencia a réussi tous les tests mis devant lui. Il est maintenant temps de passer à la compétition sur la saison 4 de DWCS.

