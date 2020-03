Candidats poids plume pour la saison 4

La série Contender de Dana White est devenue un point focal pour les combattants sur la scène régionale. Depuis sa création en 2017, l’original estival UFC Fight Pass devenu ESPN + a supprimé une partie de la conjecture pour les nouveaux venus essayant de faire les choses en grand.

Avec le président de l’UFC Dana White et les entremetteurs Mick Maynard et Sean Shelby cageside, les enjeux sont élevés. Obtenez une victoire impressionnante et passionnante sur le spectacle, et vous y êtes.

Selon les rumeurs d’une date de début fin juin, la saison 4 de DWCS est presque là. Les files d’attente n’ont pas encore été annoncées, mais une planification avancée est en cours. Bien qu’il y ait des centaines de combattants qualifiés pour participer à l’émission, nous allons réduire chaque pool divisionnaire à 10 combattants que vous devriez vous attendre à voir sur l’émission cet été.

Ensuite, les poids plume…

Mohammad Alavi

Record: 5-0

Âge: 33

La taille: 5’8 ″

Lieu de naissance: Téhéran, Iran

Il est difficile de construire votre record lorsque vous avez du mal à trouver des adversaires volontaires. C’est le problème que Mohammad Alavi a eu récemment. À seulement 5-0, Alavi n’a pas généré beaucoup de buzz en dehors du circuit régional Australie / Nouvelle-Zélande. Cependant, beaucoup à l’intérieur du circuit le considèrent comme une force avec laquelle il faut compter. Il a terminé tous ses combats à distance, y compris son KO de 102 secondes contre Jackson Small au XFC 42 en août. Avec l’épidémie de coronavirus annulant son combat du 20 mars pour Superfight MMA, Alavi pourrait sauter directement dans DWCS cet été.

Anthony Avila

Record: 18-5

Âge: 31

La taille: 5’7 ″

Lieu de naissance: Lemoore, Californie.

C’est fou qu’Anthony Avila n’ait que 31 ans compte tenu de la quantité d’expérience qu’il a accumulée au fil des ans. Depuis ses jours Shark Fights et Strikeforce Challengers, jusqu’à ses combats les plus récents dans Combate Americas et Tachi Palace Fights, Gutierrez a été dans le coin. Au fil des ans, le produit Team Alpha Male a fait face à des talents régionaux de premier plan. Il a eu des hauts et des bas, mais maintenant il est prêt. Vainqueur de cinq de ses six dernières sorties, Avila a prouvé qu’il avait fait les progrès nécessaires pour rester cohérent.

