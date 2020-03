Candidats poids welter pour la saison 4

La série Contender de Dana White est devenue un point de destination pour les combattants sur la scène régionale. Depuis sa création en 2017, l’original estival UFC Fight Pass devenu ESPN + a supprimé une partie de la conjecture pour les nouveaux venus essayant de faire les choses en grand.

Avec le président de l’UFC Dana White et les entremetteurs Mick Maynard et Sean Shelby cageside, les enjeux sont élevés. Ayez une victoire impressionnante et passionnante sur le spectacle, et vous êtes dans l’UFC.

Selon la rumeur d’une date de début fin juin 2020, la saison 4 de DWCS est presque là. Les files d’attente n’ont pas encore été annoncées, mais une planification avancée est en cours. Bien qu’il y ait des centaines de combattants qualifiés pour participer à l’émission, nous allons réduire chaque pool divisionnaire à 10 combattants que vous devriez vous attendre à voir sur l’émission cet été.

Ensuite, les poids welters…

Theo Christakos

Record: 11-2

Âge: 29

La taille: 6’3 ″

Lieu de naissance: Australie

L’une des meilleures perspectives livre par livre sur la scène régionale Australie / Nouvelle-Zélande, Theo Christakos a tranquillement construit un CV solide. Il a décroché deux titres en cours de route, sous les bannières BRACE MMA et Australian FC. Lors de sa dernière sortie au Australian FC 23, Christakos a souligné et soumis son compatriote Andrew Mills au deuxième tour. La victoire d’étouffement à l’arrière était le sixième de sa carrière par cette soumission. Gagner ou perdre, Christakos n’a vu les tableaux de bord des juges qu’une seule fois dans sa carrière professionnelle. Un combattant à faire ou à mourir? On dirait que Christakos s’adapte au moule DWCS.

Vinicius de Jesus

Record: 9-2

Âge: 30

La taille: 5’10 ”

Lieu de naissance: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brésil

L’actuel champion poids welter CES MMA et un vétéran de Bellator, Vinicius De Jesus présente beaucoup de problèmes pour les combattants de tous les niveaux. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien de troisième génération, il s’en tient généralement à sa frappe, qui se compose principalement de coups puissants de l’extérieur et de coups de pied lourds. Il détient des victoires légitimes sur Jeremiah Wells, Tim Caron, James Boran et Chris Lozano. Il n’a perdu qu’une fois depuis 2013 – une défaite controversée par décision partagée entre Joaquin Buckley. Le pouvoir de KO de De Jesus, combiné à ses compétences en micro, fait de lui un candidat de choix pour être une cible de DWCS.

