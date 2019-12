Canelo Alvarez ouvert à la boxe Jorge Masvidal

Image: Canelo Alvarez sur Instagram

La superstar de la boxe Canelo Alvarez dit qu'il est prêt à participer à un match de boxe contre le concurrent poids mi-moyen de l'UFC Jorge Masvidal.

Masvidal a récemment déclaré qu'il était ouvert à un super combat de boxe contre Floyd Mayweather, mais un match de boxe contre Alvarez serait sans doute tout aussi important.

S'adressant à TMZ Sports, Alvarez a déclaré qu'il serait ouvert à la boxe Masvidal parce que c'est un combat à gros sous. Voici ce que la superstar de la boxe a dit.

«Combattant MMA? Pour les affaires, pourquoi pas? », A déclaré Alvarez. "Nous verrons."

Alvarez est sans doute la plus grande superstar de la boxe en ce moment, tandis que Masvidal est aussi grand que possible dans le monde des arts martiaux mixtes. Même s'il y aurait un énorme manque d'expérience dans la boxe professionnelle s'ils devaient se battre, cela ne l'empêcherait pas nécessairement d'être un énorme succès au box-office à la carte, comme nous l'avons vu avec le combat Mayweather contre Conor McGregor de 2017 .

Cela étant dit, aussi bien que Masvidal est en MMA en ce qui concerne le côté boxe du jeu, entrer dans le ring et affronter un boxeur de niveau élite comme Alvarez serait une incroyable étape dans la compétition pour "Gamebred". Bien que le pur KO pur de Masvidal lui donnerait une chance de gagner le combat, Alvarez aurait un énorme avantage technique en ce qui concerne les compétences de boxe. La star mexicaine a également son propre pouvoir de combat.

Cela dit, ce serait encore l'un des plus grands combats de sports de combat en 2020 si cela devait se produire. Alvarez et Masvidal sont tous les deux au sommet de leurs matchs respectifs et les fans sont derrière les deux combattants. S'ils devaient se rencontrer à l'intérieur du ring, vous regarderiez l'un des plus grands spectacles de 2020 en ce qui concerne les sports de combat. Aussi fou qu'un match de boxe Alvarez vs Masvidal ait retenti quand il a été proposé pour la première fois, ce n'est peut-être pas si fou après tout.

Seriez-vous intéressé à regarder la boîte de Canelo Alvarez Jorge Masvidal?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/12/2019.