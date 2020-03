Carla Esparza applaudit la détermination de Dana White à promouvoir les prochains événements de l’UFC

Comme tous les combattants prévus sur trois cartes UFC récemment reportées, Carla Esparza est déçue de ne pas pouvoir participer.

L’ancienne championne de la paille était à quelques semaines de son combat contre Michelle Waterson à l’UFC Portland lorsque la promotion a été contrainte de supprimer le spectacle avec l’UFC London et l’UFC sur ESPN 8 en raison de l’épidémie de coronavirus en cours. Bien qu’elle ait vu ses combats annulés en raison de blessures et a dû faire face à des changements d’adversaire à la dernière seconde, Esparza ne pouvait pas imaginer que son prochain combat serait reporté en raison d’une pandémie mondiale.

“Vous espérez dans votre carrière que les combats ne soient jamais annulés, pour quelque raison que ce soit”, a expliqué Esparza lors d’un entretien avec MMA Fighting. “Au début, vous espérez que le spectacle ne sera pas annulé. Plus tard, vous espérez toujours ne jamais vous blesser ou rien ne se passe comme si votre adversaire se blessait. Mais c’est sans précédent et c’était fou. Parce que chaque jour, toutes les quelques heures, c’était quelque chose de nouveau. En tant que combattant, vous gardiez l’espoir que Dana [White] allait au-delà de ses efforts pour y arriver. Les choses changeaient constamment.

«Je gardais toujours l’espoir que ce serait un mois avant mon combat et peut-être que tout cela dans le monde serait compris d’ici là. Mais ça empire de jour en jour. “

Bien que les professionnels de la santé aient déclaré qu’il pourrait s’écouler plusieurs mois avant que les États-Unis et d’autres pays du monde ne reprennent leurs activités, le président de l’UFC, Dana White, est déterminé à mettre des cartes de combat à partir du prochain spectacle le 18 avril.

Il a fustigé les médias à plusieurs reprises en raison des inquiétudes suscitées par la promotion d’un événement au milieu d’une pandémie où les scientifiques recommandent de maintenir le nombre de personnes dans les groupes aussi bas que possible pour empêcher la propagation du virus.

White a promis que l’UFC 249 se produirait avec des plans pour aller de l’avant avec le calendrier complet de la promotion en 2020. Malgré toute la chaleur qu’il a prise récemment, des combattants comme Esparza non seulement soutiennent la décision de White, mais elle l’applaudit d’avoir donné aux athlètes une chance concourir.

“J’adore ce que fait Dana”, a déclaré Esparza. «Je lui ai en fait envoyé un message d’appréciation en lui faisant juste savoir que j’apprécie beaucoup que vous essayiez de tout faire pour que ces combats se produisent. Je lui ai dit que je restais prêt et que quoi qu’il arrive, ça arrive. “

Selon Esparza, sa raison de vouloir se battre va bien au-delà de la motivation financière qui affecte probablement tous ceux qui n’ont pas pu jouer sur ces trois cartes reportées en mars et avril.

En fait, le vétéran de 32 ans prévoit régulièrement une catastrophe potentielle, comme une blessure qui la tient à l’écart pendant un an. Malheureusement, même elle ne pouvait pas prédire qu’un virus lui coûterait un prochain chèque de paie.

«C’est vraiment difficile, mais je pratique ce sport depuis longtemps. Vous savez que les blessures peuvent survenir à tout moment, alors j’essaie d’être prêt à ne pas travailler pendant un an à tout moment », a déclaré Esparza. «Je planifie toujours un jour de pluie en tout temps.

«C’est un peu juste en ce moment parce que je viens d’acheter une maison. En fait, j’ai payé mon hypothèque à l’avance pendant environ six mois, donc je n’insiste pas trop sur cela en ce moment, mais la chaleur va commencer à se faire sentir au fil des mois et des mois sans gagner d’argent, d’autant plus que je m’attendais à un chèque de paie dans deux semaines.”

Même avec une planification à venir, Esparza admet que l’incertitude qui accompagne la pandémie de coronavirus est probablement effrayante pour tous ceux dont le travail est menacé par la situation actuelle qui tourmente le monde.

“Je ne pense pas que quiconque puisse vraiment planifier cela”, a déclaré Esparza. «Il y a des gens qui vivent de semaine en semaine, de chèque de paie en chèque de paie et pour nous, en moyenne, nous passons au moins trois à quatre mois sans chèque de paie.

«Je devais me battre dans deux semaines, donc je suis déjà parti quelques mois sans être payé. C’est stressant. C’est comme combien de temps vais-je rester sans voir un sou entrer? C’est vraiment super stressant et c’est vraiment difficile. “

Bien que rater un chèque de paie pique définitivement, Esparza souligne rapidement que sa motivation à se battre à nouveau va bien au-delà de ses propres engagements financiers.

Après s’être entraînée pendant plusieurs mois en prévision de l’UFC Portland le 11 avril, Esparza a raté le combat, ce qui est finalement ce qu’elle aime le plus faire.

«Ce n’est pas juste un autre jeu de 40 matchs ou autre. C’est notre seul objectif », a déclaré Esparza. «À ce niveau, vous vous battez en moyenne deux à trois fois par an au maximum par combattant, certains pas même beaucoup. Donc, quand vous avez ce combat et cet adversaire depuis si longtemps et que vous vous concentrez sur cela et que vous ne pouvez pas le faire. C’est pourquoi les combattants se battent pour des blessures.

«Je dirais que 90 à 95% du temps, les combattants se battent avec un type de blessure ou quelque chose qui se passe dans leur camp qui n’est pas idéal, mais vous n’allez pas dire non à cause de quelque chose comme ça. C’est quelque chose pour lequel vous vous êtes entraîné et travaillé si dur pendant si longtemps. “

Esparza dit qu’il est facile de montrer que l’argent est la seule raison pour laquelle les combattants seraient prêts à concourir au milieu d’une pandémie, mais elle sait que ce n’est tout simplement pas vrai.

«Si nous voulions tous gagner de l’argent, nous ne mettrions pas notre santé et notre corps à travers tout ce que nous leur avons fait pour le faire», a-t-elle déclaré. «J’irais et je serais comptable ou quelque chose comme ça.

«Je fais cela parce que j’aime me battre. Je pourrais probablement dire la même chose pour le reste de la liste. Nous faisons cela parce que nous aimons nous battre. »

Parce que son combat a été reporté, Esparza n’a honnêtement aucune idée quand elle aura la chance de participer à nouveau, mais White a promis que toutes les cartes reportées seront reprogrammées dès que possible.

Même si sa formation a été réduite en raison du verrouillage actuel en Californie, Esparza serait ravie de saisir l’occasion de se battre sur l’une des prochaines cartes.

“S’ils me disaient qu’ils se battraient pour moi demain, je dirais oui”, a déclaré Esparza. «Je suis prêt et prêt pour tout ce qu’ils essaient d’apporter. Même avec des changements d’adversaire. Je n’ai jamais dit non à un adversaire.

“Je voudrais continuer le même combat que nous avions prévu parce que c’est pour cela que je m’entraîne, mais je suis prêt pour n’importe quel adversaire ou n’importe quel rendez-vous.”