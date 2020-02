Carlos Diego Ferreira accepte le défi d’Alexander Hernandez

Ouais Alexander Hernandez Il cherchait un adversaire, il l’a déjà trouvé.

Le poids léger de 26 ans était un combattant invité pour les activités de la semaine de combat du UFC 247, et en parlant avec les médias a mentionné son intérêt à se battre avec une bonne poignée de combattants classés dans le top 10, parmi eux était le numéro onze, Carlos Diego Ferreira.

Ferreira est actuellement sur une séquence de six victoires et vient de remporter la plus grande victoire de sa carrière en soumettant l’ancien champion de 155 livres au deuxième tour, Anthony Pettis, dans le UFC 246.

Le Brésilien a défié Hernandez via les réseaux sociaux pour se battre.

«Je défie ce gars depuis trois ans et maintenant il veut me défier. Ok, @ Thegreat155, faisons-le. Je veux vraiment vous imposer les mains et y arriver. »

Après avoir connu sa première défaite sur l’octogone contre Donald Cerrone dans le UFC sur ESPN + 1Hernandez, numéro 15 du classement, est revenu sur la voie du triomphe avec une décision unanime controversée sur Francisco Trinaldo dans le UFC Fight Night San Antonio.